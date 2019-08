Sí, de oro. Matías Sánchez y la clásica postal para "comprobar" si la medalla es de oro. El sanjuanino, junto a Joaquín Gallego y Nicolás Bruno, fue pieza clave de la Selección argentina que defendió el título panamericano.

Fue campeón del mundo en 2017 y ahora campeón en los Juegos Panamericanos. Matías Sánchez es símbolo del triunfo y carta ganadora de un seleccionado argentino de vóley que viene marcando hitos. El armador sanjuanino volvió a colgarse una medalla de oro y lo hizo tras una excelente performance individual y colectiva del equipo, que conquistó invicto el certamen al derrotar por 3-0 a Cuba en la final. Ayer, el voleibolista habló con DIARIO DE CUYO y confesó que al logro lo va a dimensionar recién con el paso de tiempo.



"Son sensaciones fluyendo todo el tiempo, es felicidad, es alegría, es sentir que el esfuerzo valió la pena. Igual, así como me pasó con el Mundial, uno va cayendo con los días, con los meses; con los años incluso uno se da cuenta del logro. Lo que hicimos fue increíble, somos el tercer oro panamericano del vóleibol argentino", expresó el sanjuanino desde la Villa Panamericana.



Precisamente, la Selección Argentina de Vóley ganó tres veces los Juegos Panamericanos, el primero fue en Mar del Plata 1995, el segundo en Toronto 2015 y ahora en Lima.



En Perú, el conjunto dirigido por Horacio Dileo tuvo un rendimiento superlativo: venció en todos sus encuentros y sólo cedió un set en el torneo (ante Chile y en semifinales). "Fuimos justos campeones, del primer al último partido fuimos superiores a nuestros rivales. El equipo jugó en un nivel altísimo y sólo aflojó un poco ante Chile", indicó Sánchez.



La primera gran alegría del armador sanjuanino fue hace exactamente dos años, cuando en Egipto, Argentina logró el primer título mundial para el vóley, en la categoría Sub 23. Varios de esos campeones ahora conquistaron el oro panamericano. Sánchez, al igual que entonces, ahora quedó en el equipo ideal del torneo como mejor armador, junto al punta Nicolás Bruno.



"Somos un equipo muy competitivo, que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Ahora quiero disfrutar este momento porque hoy somos campeones, pero mañana debemos volver a entrenar y enfocarnos en otro objetivo. Tendremos unos días de descanso y en un mes se vendrá un nuevo torneo; el deporte es así", indicó.



Sánchez, quien hasta la pasada temporada jugó en Obras, emigrará a Brasil, pues fue fichado por el SESC-RJ de la Superliga. Sin embargo, seguirá entrenando con el seleccionado nacional, que afronta con dos equipos un semestre cargado de competencias.



"Mi próximo objetivo es siempre el próximo torneo. Y si de sueños se trata, me gustaría disputar los Juegos Olímpicos y ganarlos, pero está duro eso. Trabajaremos primero para ir y luego para ver si se puede ganar", indicó.

Talento. Sánchez, en plena faena durante los Juegos Panamericanos de Lima. El armador quedó en el equipo ideal del torneo.

Matías le dedicó el triunfo a su hermana Belén, quien atraviesa un complicado estado de salud.





En los tres títulos hubo presencia sanjuanina

Invictos. El seleccionado argentino cerró con cinco triunfos en cinco juegos: Cuba (3-0), Perú (3-0), Puerto Rico (3-0), Chile (3-1, semis) y Cuba (3-0, final).

En las tres medallas de oro de Juegos Panamericanos conseguidas por el vóleibol argentino a lo largo de los últimos 24 años hubo presencia sanjuanina, pues al menos un jugador integró los planteles campeones. Así, en la edición de Mar del Plata 1995, el seleccionado argentino contó en sus filas con el opuesto Fabián Barrionuevo y el punta Jorge Elgueta. "Era un gran equipo, con tremendos jugadores. Hicimos un muy buen torneo y recuerdo que llegamos a los Panamericanos tras una previa muy exigente, con triple turno de entrenamientos", recordó Barrionuevo.



A su vez, en la segunda medalla de oro, que fue conseguida en Toronto 2015, el sanjuanino que integró el plantel albiceleste fue el receptor punta Gonzalo Quiroga, quien ahora milita en el vóley de Polonia. En tanto, ahora en Lima, la selecta lista de campeones panamericanos la engrosó Matías Sánchez.



Los campeones



El equipo campeón estuvo conformado por los armadores Matías Sánchez y Matías Giraudo; los opuestos Germán Johansen y Luciano Palonsky; los puntas Nicolás Bruno, Lisandro Zanotti, Jan Martínez y Manuel Balagué; los centrales Joaquín Gallego, Gastón Fernández y Facundo Imhoff; y el líbero Franco Massimino. El DT fue Horacio Dileo.