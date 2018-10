MULTICAMPEÓN. Santiago Sánchez, ganador de todo en las rutas cordobesas saldrá hoy a defender su oro en la contrarreloj.

El año pasado, sin la experiencia acumulada durante la actual temporada, Santiago Sánchez, dando un año de ventaja se quedó con las medallas de oro en las dos pruebas del ciclismo en ruta. Ganó la contrarreloj y la prueba en línea.



Hoy, desde las 9 tras estar guardado entre algodones por un estado gripal, el juvenil multicampeón sanjuanino buscará repetir el título en la prueba contrarreloj que se disputará, sobre una distancia de 20 kilómetros entre las localidades de Doñihue y A Lo Miranda. No lo hará solo, también competirá Mauricio Domínguez.



Sobre el circuito, Ernesto Fernández, integrante de la dupla técnica con Rubén Ramos; confió que "es bastante técnico". Como las pruebas de pista se desarrollaron en el velódromo de Peñalolen, Santiago; recién ayer por la tarde se trasladaron los ciclistas a Rancagua, razón por la cual no pudieron reconocer el circuito. "A Santiago lo cuidamos porque tiene muchas chances de lograr medalla. Es un especialista en la contrarreloj y preferimos no arriesgarlo en la olímpica, el scratch y la puntuable, donde su aporte habría sido valioso pero no tan determinante como en la contrarreloj", dijo Fernández.