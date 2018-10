Con el alma, corrió el juvenil que el año pasado dominó las dos pruebas de ruta, dando un año de ventaja. Enfermo desde el primer día, ayer corrió y mostró su categoría.

Ni siquiera pudo festejar. Un fuerte acceso de tos ("parecía que tenía piedras en los pulmones", comentó) obligó a que antes de ir al podio debiera pasar por la ambulancia para que los paramédicos lo atendieran. Santiago Sánchez, quien llegó a estos XXI Juegos Binacionales como el ciclista insignia de la delegación sanjuanina, porque iba a correr todo y, por antecedentes, era candidato a pelear todo; debió guardar reposo después de ganar la medalla dorada en la persecución por equipos porque un fuerte estado gripal lo dejó de cama.



Guardado entre algodones por el cuerpo técnico, el gigante santaluceño, salió a correr la contrarreloj con su físico disminuido por la fiebre que lo aquejó. Dejó todo en cada pedaleada y clavó el reloj en 21m22s181/1000, 16 segundos más lento que Felipe Pizarro (Maule) (NR: el chileno también ganó las vueltas a los puntos) y consiguió el segundo mejor tiempo.



En esta prueba, también participó Mauricio Domínguez, el chico que da un año de ventaja terminó en un meritorio quinto puesto, tarea que lo sitúa como uno de los posibles candidatos a ganar medalla el año próximo cuando los JJ.Binacionales vuelvan a San Juan.



Una gran polémica se suscitó antes de la largada de la prueba, motivada por las características del circuito elegido por los organizadores. El mismo, que unía las localidades de Doñihue y A Lo Miranda, era, como le confió anteayer a DIARIO DE CUYO, Ernesto Fernández, muy técnico. "Había demasiadas curvas y algunas bajadas complicadas.



El entrenador sanjuanino argumentó que hace dos años en la Región de Maule se llevó dos ciclistas con fracturas por las rodadas y que si no se modificaba el recorrido o se permitía que una moto los acompañara sus hombres no largaban. A la protesta se sumaron delegados y técnicos de otras delegaciones y tras deliberar más de una hora, se decidió cambiar el trazado.



La contrarreloj fue un poco más corta, 18 y no 20 kilómetros y se llevó a cabo sobre el trazado de una avenida.



Hoy se disputará la prueba de línea en ruta. Serán 100 kilómetros sobre la Ruta Pichidegua que se pondrán en marcha a las 10. Allí, los seis chicos sanjuaninos buscarán ganar la medalla de oro que les permitiría superar a Maule en el medallero del ciclismo, el que año pasado ganaron de manera absoluta.