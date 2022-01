Este 2022 se presenta más que auspicioso para Sanjuanino Juniors, el histórico club de básquetbol y bochas. Es que el histórico club que logró resurgir a comienzos de 2020, poco antes que la pandemia parara al mundo, cerró el año con un hecho más que trascendente: logró completar todas sus categorías formativas, algo que no sucedía hace más de 15 años.

La actividad del básquet local federado se reiniciaría en febrero.

Ubicado en pleno corazón de la Villa Rodríguez Pinto, Sanjuanino volvió a sus raíces, a ser el club de la familia. Con el enorme sacrificio de su dirigencia, encabezada por su presidente Sergio Narváez, la institución fundada en 1963 ya había dado un paso más que fundamental logrando meter su equipo de Primera División en el Nivel 3 del certamen sanjuanino. Pero claro, llegó la pandemia y el inoportuno parate obligó a frenar la actividad pero no el entusiasmo de esos dirigentes y colaboradores que ya en 2021 se propusieron formar la escuelita e inferiores y lo lograron. "Tenemos más de 100 chicos y es un logro grandísimo porque hacían muchos años que el club no tenía una estructura tan grande en las categorías formativas", comentó Federico Vallejos, uno de los jugadores nacidos en ese club y quien junto a Andrea y Juan Castro se pusieron al frente de la Escuelita. Sanjuanino cerró el año con categorías completas: Mini básquet de 4 a 12 años, abarcando "Mosquitos", "Premini" y "Mini", además U13, U15, U17 y U19, sin contar también con las Primeras de masculino y femenino. El crecimiento del club y la intensa actividad obligó a tener que fraccionar los horarios y que cada jornada terminara casi en la medianoche, es que el club no cuenta con grandes dimensiones y debido a los intensos calores, los entrenamientos debieron postergarse algunas horas para no sufrir el clima, pero eso poco les importó a los pequeños, expresó Vallejos. "Es tanto el entusiasmo que no importaba el calor ni la lluvia, los chicos querían entrenarse igual". Precisamente el techado es el sueño de todos en Sanjuanino, que si bien hoy parece lejano, aunque por la política deportiva que lleva San Juan, no resultaría imposible que algún día se de. Por el momento no es algo que hoy preocupe en el club rivadaviense que ahora se ilusiona este nuevo año, poder ser uno de los clubes afiliados directo a la Federación Sanjuanina.