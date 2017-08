PAC-MAN. Ezequiel Fernández pelearía en octubre por el titulo sudamericano superpluma.



Tras la victoria de Cecilia Roman sobre Carolina Duer, del 4 de agosto pasado, que le valió a la sanjuanina coronarse campeona mundial FIB de peso gallo, la actividad pugilística provincial comenzó a girar en el combate revancha, pautado dentro del contrato exigido por la porteña. Ese combate ya tiene fecha, exigida por Duer, el 3 de noviembre.



La sede fijada es Buenos Aires, otra vez San Isidro, claro que... Todo puede ocurrir. Aún sabiendo que ahora va como retadora, la pugilista promotora no vería con malos ojos trasladar la sede a San Juan. Existe una razón fundamental para que así pueda ser: la convocatoria que tendría ese combate no sería el mismo que puede despertar en Capital Federal.



Ahora bien... la campeona es Roman y es quien debería cobrar una bolsa acorde a su condición. Ya fue invitada de piedra. Ya pagó derecho de piso, por lo que a la hora de negociar deberá ser reconocida como quien lleve a la gente al lugar donde se haga la pelea. Un tema no menor, que deberán manejar con pinzas quienes invierten para organizar espectáculos en la provincia.



Por de pronto, alejada de esas consideraciones, Cecilia ya se está preparando para la pelea y ha fijado viajar a Buenos Aires el 10 de septiembre para encarar, con su técnico Juan Manuel Ledesma el trabajo fino, en lo físico y técnico. "Estaré lista para pelear donde sea', confió en el agasajo que le hizo el Mocoroa. "Me encantaría pelear como local', agregó.



Quien también tiene fecha confirmada es el campeón sudamericano de peso gallo, Carlos Jorge Luis Sardinez. El invicto, pupilo de Juan de Dios Acosta, expondrá su cetro el 23 de septiembre contra el tandilense Leonardo Bruno Cicopiedi.



En tanto que, el campeón argentino superpluma, Ezequiel Fernández, pelearía en octubre por el título sudamericano en combate a confirmar ante el invicto chaqueño Fidel Angel Ruiz. La pelea sería en el Mocoroa, club donde a mediados del mes próximo podría retornar a la actividad el invicto peso welter Andrés Tejada.

El "Bebe' Sardinez



El invicto rawsino (10-0-0, 2 KO) que ganó el título sudamericano de peso gallo el 1 de julio, pasado, en Villa Mercedes, San Luis, expondrá por primera vez su corona el 23 de septiembre en una velada que organizará el promotor Mario Arano en Córdoba. Su rival será el tandilense Leandro Bruno Cicopiedi (5-3-4).









"Ceci" Román



La flamante campeona mundial gallo de la FIB (10-4-1) intentará hilvanar su décima victoria consecutiva, cuando el 3 de noviembre le dé revancha a Carolina Duer (19-3-1, 6 KO). La exmonarca hizo pesar la cláusula contractual para intentar recuperar su cetro. Por ahora la sede sería San Isidro.