Tres protagonistas del "Sarmiento", None Like Him, Maestrodelarte y Vío Veces, correrán esta tarde la prueba más importante del turf tucumano.

Esta tarde, desde las 18.50, sobre 2.200 metros se disputará una edición más del clásico "Batalla de Tucumán". La competencia más importante del calendario anual en el Jardín de la República contará con la participación de tres caballos sanjuaninos, quienes son considerados por la cátedra como candidatos a pelear la victoria.



None Like Him, que ganó conjuntamente con Mandela Eterno (Puesta) el clásico Sarmiento; Maestrodelarte, tercero en esa carrera y Vío Veces, cuarto y ganador del Gran Premio Vendimia en Mendoza, son los pingos sanjuaninos que darán batalla a quien parte como favorito In Your Honor (hijo de Asiatic Boy), un zaino que desde hace un mes entrena en Río Cuarto, Córdoba, y será montado por Pablo Falero.



Entre otros de los 15 caballos que se apuntan para mantener en vilo la atención de la afición en poco más de dos minutos, son: el mendocino Full Throttle, este hijo del brasileño Redattore fue tercero en el Santo Patrono Santiago, clásico mendocino corrido el pasado 25 de julio.



Le Doucent, es el caballo que encabeza la resistencia tucumana. Entre sus antecedentes más importantes cuenta el triunfo en el clásico "25 de Mayo", disputado en la misma cancha donde se correrá hoy el clásico "Batalla de Tucumán"