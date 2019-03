Feliz. A la espera de su homenaje junto a un compañero de siempre en las canchas, el francés Tony Parker. Un momento imborrable.

JUAN HIERREZUELO

Ala pivot de San Lorenzo



“Manu es un referente para mí, creo que para los basquetbolistas y también para muchas personas que practican otros deportes. Ginóbili es un ejemplo a seguir por todas las cosas que hizo y cómo las hizo. A mí me motiva mucho todo lo que logró tanto dentro como afuera de la cancha y trato de imitar varias cosas de las que él hizo, sobre todo fuera de las canchas, porque cada uno juega distinto (en el deporte que sea), pero Manu se destacó en otros aspectos. Su forma de vida y el trato con los demás lo destaco y lo trato de imitar. Es un ídolo y vale la pena un reconocimiento así, lo tiene más que merecido por todo lo que logró tanto con su equipo, también con la Selección argentina y con cada camiseta que vistió. Es un grande”.



HUGO CASTRO

Ala pivot de Ausonia



“Es el mejor deportista de la historia, del básquetbol y de la historia argentina. Que se retire su camiseta en la mejor Liga del mundo es un enorme orgullo y no hay más que hablar, es algo histórico y no sé si se vuelva a repetir. Es un gran ídolo que tenemos todos los basquetbolistas pero no solo es un ídolo para este deporte, Manu es un referente para todos los deportistas en general. Fuera de ser el mejor en su deporte, Manu es el mejor deportista que ha tenido Argentina: como profesional, como persona, es un todo un señor, tanto que en Estados Unidos es ídolo también. Tuve la dicha de poder verlo en Córdoba cuando vino a jugar un Preolímpico junto a la Generación Dorada, fue una locura que se vivió. Yo era chico, no se me va a olvidar nunca”.



CLAUDIO MANRIQUE

DT de Jáchal Básquetbol Club



“Es un día histórico para el básquetbol argentino y mundial. Que se retire la camiseta de Manu es un orgullo para todos los deportistas y mucho más para los amantes del básquetbol. Que pase esto en la NBA demuestra lo importante que fue él a nivel mundial. Creo que por algo debemos valorar toda su carrera, hechos así nos deberían hacer pensar que Manu sería el deportista más grande de toda la historia, más allá de lo que hizo Fangio y Maradona. La verdad que le hagan este reconocimiento habla de lo que ha sido él como deportista y como persona. Que lo reconozcan en un país donde el básquetbol es una potencia, en la liga más importante del mundo y uno de los equipos más poderosos, tiene un valor agregado”.