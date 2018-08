Dos meses lleva en Europa el multicampeón nacional de categoría junior, que hoy, aproximadamente, a las 11 de Suiza (6 de la mañana Argentina) buscará clasificar.

Con muy buenas sensaciones, el ciclista sanjuanino, Santiago Sánchez afrontará hoy la prueba de la persecución individual que se disputará en el marco del Campeonato Mundial de categoría Junior que se está realizando en el complejo del Centro Mundial de Ciclismo, que tiene la UCI (Unión Ciclista Internacional) en la ciudad suiza de L"Aigle.



"Santi" lleva dos meses entrenando y haciendo experiencia en el lugar donde el ente que rige el ciclismo en el mundo convoca a los pedalistas que considera promesas y pertenecen a países donde el ciclismo no está muy difundido o, también, a aquellos que por distintas circunstancias económicas no pueden apoyarles en una experiencia europea.



En comunicación con DIARIO DE CUYO (ver Expectativas optimistas) el joven Sánchez afirmó estar en un buen nivel de preparación y que dejará la vida en la pista para hacer su mayor y mejor tiempo.



Este certamen, que ha convocado a 330 ciclistas que provienen de 44 países, se disputa en una pista que tiene 200 metros de longitud, a la que la mayoría de los ciclistas acostumbrados a pistas de 250 o 333 metros debieron adaptarse. Por Argentina, ayer corrió Lucas Vilar y culminó en el puesto 36 del keirin.





Las expectativas que tiene son optimistas



Aún cuando hace poco se enteró que no participará de los Juegos Olímpicos de la Juventud y que se quedó sin la beca, que le ayudaba a afrontar algunos gastos, Santiago Sánchez derrocha optimismo. El pibe santaluceño mira la mitad medio llena del vaso. "Hace dos semanas me enteré lo de los JJ.OO y la beca, ese día me propuse no caerme y reforzar mi preparación para el Mundial", explicó.



Contó que mucho tuvo que ver en su contención y preparación el campeón olímpico Walter Pérez. "Sobre la preparación y el apoyo solo tengo palabras de agradecimiento. Creo que tuve una preparación excelente. Cuando regrese a casa, en San Juan, seré un corredor con más conocimientos sobre el cuidado y el entrenamiento"



Reconoció que en Suiza le tocó vivir momentos buenos y otros malos, pero que se queda con la alegría de haber conocido gente nueva, de otras culturas. Hice muchos amigos. De este viaje me llevo millones de recuerdos y cosas increíbles", agregó.



Sobre la prueba que deberá correr en sí (NdR: deberá dar 15 giros al óvalo de 200 metros) y lo hará en competencia directa con otro ciclista. De acuerdo al formato de la competencia, para pelear por alguna medalla Santiago deberá realizar uno de los mejores cuatro tiempos, algo que no le asusta: "creo que voy a estar a un muy buen nivel y espero estar a la par de los mejores del mundo. Dejaré la vida en la pista", afirmó.