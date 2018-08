Su mundo. En su pieza no queda lugar para colocar repisas donde colocar sus trofeos. El multicampeón juvenil entrenó dos meses en Suiza, corrió el Mundial Juvenil y echó los cimientos a una futura campaña entre los mejores.

Tiene 18 años, pero piensa como una persona adulta. Su presente es el ciclismo y su sueño es dedicarse de manera profesional a la actividad que lo apasiona. Sin embargo, Santiago Sánchez, estudiante del último año del ciclo secundario del Colegio Jorge Luis Borges, de Chimbas; tiene en claro que si no puede mantenerse con su deporte favorito, apuntará los cañones al estudio de Ciencias Económicas. "Si mas adelante el deporte no me da la posibilidad de pagarme la bicicleta para correr, me dedicaré a los estudios".



Recién regresado de Suiza, donde el pasado fin de semana participó del Mundial Junior de pista que se realizó en la ciudad de L"Aigle, donde la UCI (Unión Ciclista Internacional) tiene su Centro Mundial, donde acunan sus sueños ciclistas juveniles de distintos países, especialmente de aquellos donde hay que promocionar la actividad; el pibe Sánchez contó que a pesar de la amargura que le provocó enterarse que no correría los Juegos Olímpicos de la Juventud de Suiza se trajo muchas enseñanzas: "en estos dos meses me di cuenta lo importante que es respetar el horarios y cumplir la dieta", explicó, este flaco de 1,92 m, que suele pesar 87 kilogramos y que en Suiza por el tema comidas llegó a estar en los 82.

"Uno no debe dejar de luchar por sus sueños. El mío empezó a cumplirse en Suiza".

SANTIAGO SÁNCHEZ Ciclista

Hijo de José Rubén, contador público y de Mariela Alicia Ordoñez, abogada; hermano mayor de María Agustina (16); Santiago vivió su primera experiencia larga lejos de su familia. Su mamá contó que lo extrañaron mucho y que la tecnología de los teléfonos celulares sirvió para mantenerse en contacto.



Sereno, de hablar pausado, el pibe Sánchez se inició en el ciclismo a los 8 años. Existe un parentesco con Amador Giménez (el recordado tricampeón nacional de pista era tío de su padre) y su abuelo materno, Rodolfo Ordoñez, es pedalista aficionado. Actualmente integra el equipo de la Asociación Mardán y ya piensa en la que será su primera temporada de ruta con los grandes. Ayer salió a rodar en su nueva bicicleta. "Es una Giant, la compré acá porque en Europa los precios son muy altos".



Consultado sobre su balance del Mundial, confió que fue positivo. "Yo estaba preparado para correr la cuarteta, que no se hizo porque nos faltó un ciclista y las puntuables, pero me coincidieron con la persecución individual en la que hice un tiempo que el año pasado hubiera estado entre los seis mejores", explicó quien tiene como meta volver a Europa. "Me encantó estar en el CMC y haré todo lo posible para volver el año próximo".





Récord nacional

21

Fue la posición que consiguió Santiago Sánchez, en la prueba de persecución del Mundial Juvenil. Su tiempo fue de 3m21s17/100 le permitió lograr el récord nacional sobre 3.000 metros en pista techada.

>>El pibe de oro santaluceño

A las muchas medallas de todos los metales en Juegos Evita y Binacionales, Sánchez suma estos títulos: Campeón Argentino Infanto Juvenil en 2015. Doble campeón nacional de contrarreloj individual (San Juan 2016 y Córdoba 17) y subcampeón en San Luis 2018. Campeón argentino de persecución individual (2.000 mts) en Mar del Plata. Ganador de la Vuelta a San Juan juvenil en 2017. Este año fue subcampeón argentino de ruta en línea (100 km) en San Luis y también logró el subcampeonato argentino junior en PI en el torneo logrado en Rafaela.