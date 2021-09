Tiene apenas 15 años pero piensa y siente al motociclismo con mucho profesionalismo. Santino Sabattini cumplió una gran actuación en la competencia de Moto AR3 y continúa como líder del campeonato. El chico trae al motociclismo en el ADN, pues su papá, su abuelo y bisabuelo corrieron y ahora el pibe sigue dejando bien alto el apellido Sabattini.

"Estoy muy feliz, seguimos punteros tanto en el campeonato argentino como en el sanjuanino. Es un triunfo que esperaba mucho por la descalificación en la anterior carrera. Fue una carrera muy dura, motazo a motazo, pero en las últimas dos vueltas aceleré y pude escaparme de los segundos, por suerte esa ventaja me permitió ganar", manifestó el chico. Sus padres Silvia y Gastón, también expresaron su felicidad. "Se toma las cosas muy en serio a pesar de su corta edad. El día de la primavera no salió a festejar con sus amigos porque estaba muy concentrado para esto y así es todo el tiempo, trabaja con mucho profesionalismo", comentó su papá quien admitió que una de las condiciones es no descuidar los estudios. "Anda excelente en el colegio, no nos podemos quejar", agregó la mamá. Santino comentó cómo se imagina el cierre del año: Me veo con la Copa y festejando el campeonato, espero que sea así", manifestó.