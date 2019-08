Reconocimiento unánime, tuvo el sanjuanino Carlos "Bebe" Sardinez, el pasado 18 de mayo cuando perdió por puntos con el ex multicampeón Omar Narváez; el viernes estará ante su público en una pelea complementaria.

Si uno mira la campaña de ambos, Carlos Sardinez (15-2-0, 2KO) y Diego Oscar Silva(25-4-4, 15KO), haciendo foco especialmente en el del púgil misionero quien perdió con el británico Scott Quigg en 2013 cuando lo reto por el título mundial supergallo de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), no imagina que una pelea del mejor nivel en el ámbito nacional pueda ser a seis asaltos. Sin embargo esa es la realidad. Ayer se confirmó que el "Bebe" Sardinez volverá a subir al ring el viernes 16 en la pelea previa más importante de las tres que complementarán la velada que estelarizarán las campeonas mundiales sanjuaninas Cecilia Román y Leonela Yúdica, ante la jujeña Julieta Cardozo y la mexicana Isabel Millán, exponiendo sus títulos gallo y mosca de la FIB (Federación Internacional de Boxeo), respectivamente.



La derrota de Sardinez con Narváez a quien obligó a trabajar, fundamentalmente en la segunda mitad de pelea cuando le perdió el respeto, le abrió puertas al rawsino para ser considerado un fondista interesante para cualquier programación televisiva.



El argumento que toma más fuerza cuando se busca alguna respuesta a la distancia prevista es la larga inactividad de "El Botija" Sosa, quien no pelea oficialmente desde el 3 de octubre de 2014, cuando sumó su segunda derrota por nocaut al hilo (tiene tres) cuando el bonaerense, de Zárate, Emanuel Cussolito lo venció en el séptimo asalto, cuando disputaron el título latino del CMB (Consejo Mundial de Boxeo). Once meses antes había escuchado toda la cuenta en Manchester, ante Quigg.



Silva, un primera serie nacional, ostenta un récord ganador y en su campaña ganó los cetros latino del CMB y sudamericano en la categoría de los 55,300 kilogramos. Venció, entre otros, al bonaerense Juan Arístule.



En su carrera deportiva, de 37 peleas (20 más que las realizadas por Sardinez) ha sido derrotado cuatro veces, tres de ellas por nocaut. Cussolito y Quigg fueron los últimos en vencerlo categóricamente, el otro es uno de los buenos campeones mundiales que tuvo México: Fernando "Cochulito" Montiel. Quien lo mandó a dormir en el tercer asalto cuando disputaron la vacante del interino título gallo de la OMB, el 28 de marzo de 2009.

Entradas accesibles

La megavelada mundialista que se realizará en el Estadio Aldo Cantoni el próximo viernes 16, del corriente mes, contará con entradas de un valor accesible. Las populares (se considera así a las dos tribunas cabeceras y la del costado Este -debajo de las cabinas de transmisión-) costarán 100 pesos. La platea Oeste (tiene butacas) 200 y el ring side valdrá 300 pesos.



Se venderán anticipadamente, desde el miércoles 14.