El Bebe sabe que el combate del sábado puede ser una bisagra en su campaña deportiva. Vencer al ilustre rival significará abrir puertas para algunas chances en el exterior. Es por ello que ha completado un mes y medio de concentración en el Estadio Aldo Cantoni apoyado por la Secretaría de Deportes y la Federación.

Para la pelea anterior que ganó en las tarjetas en fallo dividido, pero para DIARIO DE CUYO había perdido, Carlos Jorge Luis Sardinez había bajado nueve kilogramos en seis días. El 15 de marzo su sufrido combate con Leandro Silva sirvió para que después del tirón de orejas respectivo su entrenador, Juan de Dios Acosta, el presidente de la Federación, Martín Quiroga y funcionarios de la Secretaría de Deportes le propusieran a él y a Andrés Tejada (NR: peleará el 31 ante Juan Leal en el Sporting Club Estrella) realizar una concentración pensando en futuros compromisos.



Cuando salió la posibilidad de pelear ante Omar Narváez, ex doble campeón mundial mosca y supermosca, de 43 años, todos aunaron esfuerzos y se decidió invertir tiempo y fondos para que los dos boxeadores no tuvieran que preocuparse en otra cosa que no fuera prepararse para sus peleas.



Algo que "el Bebe", como lo conocen en Villa Krause, agradece tanto apoyo y promete responder con creces. "Nunca en mi vida estuve tan bien preparado. En mis últimas peleas siempre debí bajar mucho de peso en los días anteriores y me sentía débil. Ahora me siento con ganas y firme. Narvaéz es un gran campeón, pero está en juego mi futuro y trataré de aprovechar esta gran oportunidad", contó ayer antes de partir hacia Tres Arroyos, localidad donde se realizará la velada que será televisada por TyC Sports, desde el club Huracán, aquel que alguna vez militó en la Primera División de AFA y contó en su plantel con jugadores sanjuaninos, como Daniel Gómez y Silvio Molina que alternaban la titularidad y Silvio Prieto quien tuvo menos protagonismo.



"Sé que será una pelea complicada porque tiene mucho oficio pero hemos practicado distintos movimientos para no dejarlo pensar y hacerlo retroceder", afirmó quien supo ser campeón sudamericano de peso gallo.



Quienes han sufrido su potencia y son los más indicados para dar una opinión sobre como llegará a la pelea Sardinez son sus sparrings mendocinos, Brian Martínez (superligero) y Leonardo Ortiz (ligero) quienes confían en que ganará. "Lo va a noquear, es más joven y pega como un 64 kilos" afirmaron ambos. "No creo que Narváez le vaya a aguantar la mano", se jugó Martínez.

"Narváez es un grande, pero yo estoy mejor que nunca y voy a hacer mi pelea, quiero ganarle" CARLOS "BEBE" SARDINEZ -Ex campeón sudamericano gallo

Peleará contra un mito viviente

El combate entre el sanjuanino Sardinez y el chubutense Narváez supone un enfrentamiento tan viejo como el boxeo mismo. El match entre el gran campeón en el otoño de su carrera y un bisoño púgil que sueña un futuro promisorio. El "Bebe" tiene sólo 16 peleas (15-1-0, 2KO) y combatió contra rivales sin mucha trayectoria. Su adversario, el "Huracán", lo supera en 17 años de edad (43 a 26) y en 37 peleas (48-3-2, 25KO). Las diferencias no son sólo numéricas, también cualitativas porque los adversarios que tuvo el patagónico fueron de más envergadura.



Ahora bien, sobre el ring serán solo ellos y sus bagajes técnicos y físicos. Se medirán las ganas del monarca que pretende reverdecer laureles y el entusiasmo del joven que busca forjarse un futuro sobre un cuadrilátero.



Buceando en el récord de Narváez surge dos datos concretos. Uno a su favor: nunca perdió en el país. Y otro en su contra: dos de sus derrotas, ante Nonito Donaire y Zolani Tete fueron cuando trato de insertarse en el peso gallo, categoría natural de Sardinez que el sábado aparte de su juventud tendrá, por lo menos tres kilos de peso a su favor.