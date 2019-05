Digna pelea le realizó "Bebe" Sardinez a Omar Narváez y apenas concluido el esfuerzo le propusieron un título.

El aplauso del público cuando culminó el combate con el ex doble campeón mundial Omar Narváez, quien le ganó por puntos en fallo unánime, premió la entrega y valentía del boxeador sanjuanino Carlos Sardinez quien aun siendo claramente superado en el aspecto técnico por el experimentado chubutense, regó el ring con su vergüenza deportiva y se plantó a cambiar golpes rebelándose a hacer el papel de mero partenaire.

La tarea del púgil de Villa Krause que en una rápida clase debió aprender a pelear con un ritmo propio de contiendas por títulos del mundo, viéndose por momentos avasallado, pero nunca palizeado por la jerarquía del ‘Huracán’ Narváez; fue elogiada por el propio ex monarca ecuménico de los moscas y supermoscas. ‘El pibe local tiene futuro -dijo sin advertir que Sardinez era sanjuanino- pero debe entrenar, entrenar y entrenar. Me dijeron que anduvo por los 57 kilos, pero su categoría es ésta (53,5 kg) y seguro estará en grandes peleas’.

Ya en San Juan y agradecido de todo el apoyo recibido, ‘Bebe’ comentó a DIARIO DE CUYO que apenas concluyó el combate le ofrecieron pelear por el título argentino de los supergallos ‘que está vacante’. ‘Mi idea es seguir en gallo, le conté a Rivero (Osvaldo, el promotor) y me dijo que hará todo para que pueda cumplirlo’, dijo el pupilo de Juan de Dios Acosta que también fue invitado a sumarse al equipo del empresario que maneja la carrera de Narváez.