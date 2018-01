Reposo activo. Carlos no puede realizar trabajos de guanteo por la molestia en su hombro, pero todas las mañanas realiza sesiones de trote y por la tarde actividad física en el Club Estrella Juniors bajo la atenta mirada de su técnico Juan de Dios Acosta.

La propuesta le llegó el viernes pasado, de la empresa promotora de Mario Arano: "Arano Box" le comunicaron que iba a ser fondista de una velada televisada prevista para el próximo sábado.



Conocedor de su contracción al gimnasio, el empresario no dudó en programarlo para la pelea estelar en el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz. Iba a defender su título sudamericano gallo ante el campeón boliviano, Miguel Angel Canido. Cita a la que el sanjuanino Carlos Jorge Luis Sardinez, no podrá asistir por una tendinitis en su hombro derecho.



"Llevo dos semanas sin poder hacer guantes y nuestro error fue no haberle comunicado a Arano", contó el joven rawsino que ganó el cetro el año pasado ante Daniel Coronel y que iba a realizar su primera defensa de la corona sudcontinental ante un aguerrido peleador que ha peleado y perdido con los mejores de la Argentina, pero que viene de ganar sus dos últimas peleas y que se suponía podría haber exigido al pupilo de Juan de Dios Acosta.



Mientras mostraba la zona lesionada, "El Bebe" explicó que al torsionar el hombro siente un crujido. "Tengo para dos semanas más de rehabilitación, pero estoy analizando la posibilidad de ver otro médico por éste tema y por la nariz. Miré como tengo el tabique", mostró, tocándose con el dedo índice esa zona de su cara. El púgil y el entrenador, consideran que ambas lesiones son resabio del accidente en moto que sufrió a fines de agosto.



Consultado sobre la manera de afrontar esta circunstancia, especialmente desde lo físico, Acosta contó que están realizando una tarea de mantenimiento con ejercicios aeróbicos. "No quiero que se me vaya muy arriba en el peso, así que todos los días realiza una serie de footing por la mañana y a la tarde nos reunimos aquí, en el club, para que salte sobre los neumáticos y realice series de abdominales".





Conciente de la oportunidad perdida porque por primera vez iba a ser el fondista de una velada televisada, Sardinez, contó que quiere recuperarse rápido para poder volver con todo. "Es una pena, pero le soy sincero hay momentos en que no puedo levantar el brazo. Me hubiera gustado mucho volver a pelear a 12 rounds, porque siempre he combatido a una distancia menor", explicó quien suele realizar sus trabajos de oxigenación con el equipo de Ezequiel Fernández.



"Para la pelea por el título fuimos a correr en las montañas de Ullum y conseguimos un fondo importante para tener aire los 12 rounds", contó Acosta.



Acompañado por un grupo de amateurs que todas las tardes sacan lonjas a sus físicos en el gimnasio del club de Villa del Carril, Carlos Jorge Luis Sardinez, aplaca su bronca haciendo todo tipo de ejercicios. A los guantes solo los mira de reojo.

Iba a ser la segunda pelea más larga

En su corta y exitosa campaña invicta de once victorias con dos nocauts, Carlos Sardinez sólo combatió una vez a 12 asaltos, cuando ganó el título sudamericano de los 53,524 kilogramos, límite del peso gallo.



Además, sólo hizo dos peleas en esa categoría, porque las otras nueve fueron en la división superior, los supergallos (55,338).



El combate en el que estaba programado, por ser titular también estaba programado a los 12 rounds.



En el total de sus peleas, el muchacho de Villa Krause ha realizado ocho a cuatro capítulos, dos a seis (la última ante Alfredo Petkus (GPP el 25 de noviembre del año pasado) y la restante fue la consagratoria, oportunidad en que venció a Daniel Coronel (GPP 12), en el Parque la Pedrera de Villa Mercedes, el 1 de julio del año pasado en la velada donde estuvo el ex multicampeón mundial y ahora promotor, Oscar de la Hoya que trabaja mano a mano con el argentino Mario Arano.