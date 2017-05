Hoy viaja a La Carlota, Córdoba, donde se medirá con Matías Iriarte Montserrat en pelea a seis asaltos que tiene carácter de semifinal para luchar por el cetro argentino de lo gallos.

Anoche, el invicto peso gallo sanjuanino, Carlos Jorge Luis Sardinez (8-0-0, 2KO), cerró su trabajo de guanteo con vistas a la pelea que protagonizará el sábado con el cordobés Matías Iriarte Monserrat(7-1-2, 2 KO) en una velada que llegará a San Juan a través de la señal satelital de DirecTV.



El púgil rawsino entrenó en el club de Villa del Carril bajo la atenta mirada de su entrenador, Juan de Dios Acosta, quien antes de la tarea con los sparrings lo exigió con varios round de manoplas haciendo hincapié en distintas combinaciones de dos o tres manos.



Actualmente ubicado en el octavo lugar en el ranking argentino de la categoría de los 53,524 kilogramos, Sardinez intentará aprovechar la oportunidad de saltar varios escalones porque su adversario se encuentra situado en el tercer escalón del escalafón.



‘Si gana esta pelea, después podría ir por el título argentino’, comentó su entrenador Acosta quien ha tenido conversaciones con el promotor Mario Arano, quien maneja los destinos rentados del sanjuanino.



El tucumano Diego Alberto Ruiz (14-2-0) es quien reina entre los gallos. Ganó su corona el 12 de noviembre del año pasado al vencer por puntos al salteño Agustín Leiton. Desde entonces, el actual campeón ha ganado dos peleas más, en la primera de ellas ganó el título latino interino, ante el cordobés Alan Castillo.



Sardinez, por su parte, realizó su última pelea el 26 de noviembre, derrotando por puntos al pampeano Daniel Coronel. La fisura de una costilla en un entrenamiento, en el mes de marzo provocó una inactividad de medio año. El técnico Acosta, contó que el promotor le explicó que la idea es que Sardinez combata con mas continuidad. ‘Es una categoría donde hay pocos púgiles y la mayoría son novatos, por lo que todo es muy equilibrado’, explicó.



El invicto ha realizado seis de sus ocho combates en el peso supergallo, por lo que considera que estar ahora en una categoría de menor kilaje, en la que se siente cómodo, sus manos tendrán mas pimienta. ‘Estuve dando ventaja en el peso y eso se notó. Hubo peleas que he dominado con claridad pero como los rivales son más pesados no he podido noquearlos’, confió.



Sardinez y Acosta viajarán esta tarde a la localidad del sudeste cordobés porque mañana por la tarde tendrán que cumplir con la exigencia del pesaje. ‘Estoy tranquilo porque ya estoy en peso’, contó Sardinez que tiene mucha confianza en hacer una gran pelea y seguir en la senda triunfal.