Adelante. Sargento Cabral amplia sus horizontes y ahora suma el futsal como nueva disciplina.



Este 2019 arrancó con todo para el renovado Sargento Cabral. Es que en simultáneo a la normalización institucional y la obtención de la personería jurídica, la Asociación Infanto Juvenil Cabral comenzó con las pretemporadas para su Escuela e Inferiores, pero además sumó el futsal en Primera División para ser parte de la Primera C de la Liga Sanjuanina. Como si no alcanzara, la dirigencia que encabeza Mario Alvarez está hoy detrás de la obtención del predio donde sueñan con tener sus instalaciones. Muchos proyectos que se hicieron realidad y que tienen en la persona de Gustavo Paez al motor de muchos de ellos. El coordinador sabe que es un año especial: ‘Comenzamos a mediados de febrero con las pretemporadas en la Escuela, con 90 chicos y en Inferiores con 60 mas. Vamos a jugar en las inferiores de la B, apuntando que en el 2020 podamos presentar Primera y Cuarta, pero además sumamos el futsal y esperando el debut en la Primera C. Es como que ampliamos todo y en el segundo semestre tenemos decidido a incorporar el femenino. Es un año de muchos proyectos, de muchos objetivos y hasta ahora estamos encontrando respuestas como para poder conseguirlos’.



La normalización llevó a una pequeña modificación del nombre pero sin abandonar Cabral: ‘Personería Jurídica nos pidió retocar la inscripción y quedamos como Asociación Infanto Juvenil Cabral pero la esencia es la misma’. Apuntando al trabajo que ya comenzó, la pretemporada se realiza lunes, martes, miércoles y viernes en distintos escenarios que van del parque a las dunas de Caucete, agregando que están abiertas las inscripciones y se reciben los miércoles y viernes de 18 a 20 en el Camping del Sindicato de la Alimentación o bien en el teléfono 264-5109927.