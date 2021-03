Sarmiento de Junín consiguió esta tarde su primera victoria en el torneo al vencer por 3 a 1 a Defensa y Justicia, en condición de local, en un encuentro jugado en el estadio Eva Perón y válido por la sexta fecha de la Zona B de la Copa Liga Profesional de fútbol.



Los goles del "kiwi" fueron anotados por Jonathan Torres, en dos oportunidades, y Sergio Quiroga, mientras que para el "Halcón de Varela" descontó Walter Bou.



A los cuatro minutos de comenzado el partido el delantero Jonathan Torres sacó un remate potente desde afuera del área y tras un grosero error del arquero Luis Unsain, que no puso controlar la pelota, abrió el marcador para el conjunto local.



Después del gol Sarmiento apeló a la entrega, al orden táctico y a la voluntad de sus jugadores para intentar cuidar el triunfo parcial.



Defensa y Justicia no pudo generar jugadas peligrosas y las pocas con las que pudo acercarse al arco rival fueron mediante jugadas de pelota parada.



Los dirigidos por el entrenador Sebastián Beccacece se mostraron endebles en defensa y con pocas ideas en ofensiva.



A lo largo de la segunda etapa, el local siguió firme en todas las líneas con un buen rendimiento de Torres, Quiroga y Alanís, y marcó dos tantos más para asegurar el triunfo.



El conjunto de Beccacece descontó, pero no logró imponerse en ataque y volvió a mostrarse sin respuestas en los contragolpes de conjunto de Junín, que se anotó una victoria importante en una semana difícil, en la que debió padecer 17 casos de Covid-19 positivos en el plantel.



En la próxima jornada Sarmiento visitará a Unión de Santa Fe, mientras que Defensa y Justicia recibirá en Florencio Varela a Vélez Sarsfield.

Por otro lado, Colón de Santa Fe, líder de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, y Rosario Central empataron hoy sin goles en un partido en el que tuvieron opciones para llevarse la victoria.



El equipo de Eduardo Domínguez acumulaba cinco victorias al hilo y chocó contra el orden de Rosario Central que frenó su paso ganador.



El juego fue disputado en el primer tiempo. Central buscó no descuidarse y Colón no supo cómo quebrar esa resistencia.



Cristian Ferreira, el juvenil cuyo pase pertenece a River, tuvo una actuación discreta y Luis "Pulga" Rodríguez no encontró espacios.



La más clara de Colón ocurrió a los 28 minutos con el desborde de Meza, el taco de Ferreira para Piovi que definió sin precisión.



Colón, que venía de la eliminación en Copa Argentina a manos de Argentinos Juniors, intentó con más empuje que fútbol en la segunda parte. Primero con un remate del "Pulga", luego con el disparo de Yéiler Goez que tapó Broun y, por último, con un intento de Leguizamón.



La respuesta de Central llegó con una pelota detenida en el cabezazo de Almada que tapó Burián.



El paso de los minutos retrasó mucho más a Central en su campo, ya sin incidencia de Vecchio, pero Colón no encontró las formas para abrir el marcador.



Lo mejor del partido se produjo en el final, cuando Central y Colón se animaron un poco más.



El "Canalla" lo tuvo con un desborde de Marinelli que Ruben no alcanzó a anticipar y el "Sabalero" en los pies de Farías y en una gambeta larga de Leguizamón luego del error de Laso.



Colón, con 16 unidades, es líder de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y en la próxima fecha visitará Platense. En tanto, Rosario Central, con ocho puntos, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero.