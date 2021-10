Sarmiento de Junín (16 puntos) alcanzó un valioso triunfo para sumar centésimas a su promedio, al superar como visitante a Gimnasia (17), por 1-0, en La Plata, en un partido de la 14ta fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF), que marcó el retorno masivo de los hinchas a los estadios, en plena pandemia de coronavirus. La solitaria conquista del cotejo fue obra del delantero Jonatan Torres, mediante la ejecución de un tiro penal, a los 46 minutos del primer tiempo. A pesar de la motivación que pudo suponer jugar con el respaldo de su gente, el equipo del DT Néstor Gorosito diseñó un discreto desempeño. Gimnasia, que cortó una seguidilla de dos victorias en hilera, se medirá el lunes 11 del corriente con Independiente.

Ardió Pipo

Gorosito lamentó la derrota 0-1 ante Sarmiento de Junín, y sostuvo que el resultado no reflejó el desarrollo del encuentro: "Es el partido en el que uno se va con mayor rabia porque no te patearon al arco. Hubo un penal a favor nuestro completamente claro que no lo cobró el árbitro", tiró el DT.