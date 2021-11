Sarmiento de Junín empató 0-0 ante Banfield en el Estadio Eva Perón, por la fecha 22 de la Liga Profesional. Con este resultado, los de Diego Dabove caen en la posición 22 del certamen doméstico argentino, mientras que el Verde se coloca en la plaza decimonovena.

El choque entre el Taladro y el conjunto de Junín no contó con grandes emociones a lo largo del encuentro, pero sin embargo los dos arqueros - quizás- fueron los futbolistas más destacados del cotejo. En el comienzo de la primera mitad las mejores situaciones fueron para la visita que no contó con la eficacia necesaria para superar a el capitán Manuel Vicentini. No obstante, con el correr de los minutos el dueño de casa se fue acoplando al encuentro y finalizó el primer tiempo de mejor manera que su rival, pero también pecó de poca concreción en los últimos metros del campo adversario.

En el complemento, los matices del duelo fueron similares. Un arranque más explosivo para los del sur de la provincia de Buenos Aires, pero quien contó con la chance más clara de convertir fue el local, cuando ya en el final del encuentro Yair Arismendi se anticipó a su marca dentro del área, llegó a puntearla, pero Facundo Cambeses se estiró y con una gran estirada mantuvo su valla invicta.

Cabe remarcar que en la próxima fecha del torneo de la Primera División del Fútbol Argentino, Sarmiento visita el Nuevo Gasómetro para enfrentar a San Lorenzo, mientras que por su parte Banfield va a recibir al Independiente de Julio César Falcioni en el Florencio Sola.