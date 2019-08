A medias. El DT aprobó el amistoso pero reconoció que todavía falta.

Conforme a medias. Así podrían definirse las sensaciones del director técnico de Desamparados, Mauricio Magistretti. El mendocino destacó que todavía le falta ritmo a su equipo pero rescató el orden que mostraron sus dirigidos frente a Trinidad. "Me gustó más el primer tiempo porque en el segundo se dividió mucho la pelota, creo que se sintió el entrenamiento de hace dos días atrás, sabíamos que podía llegar a pasar porque es lógico que en una cancha grande las piernas pesan", comentó el entrenador haciendo hincapié en la parte física y el enorme desgaste que pasa factura en el plantel producto de la pretemporada.



Igual resaltó lo más importante que mostró este nuevo Desamparados: "Una de las premisas fue el orden y eso se viene cumpliendo, el equipo se empezó a ordenar y eso me gusta, lo demás hay que seguir buscandolo. Construir el juego es lo más difícil de conseguir pero hay que seguir trabajando de la misma manera, le falta rodaje a este equipo todavía", expresó.



El triunfo de los suplentes también entró en el análisis de Magistretti: "Lo vi más suelto y es lógico, por la juventud, porque en la semana las cargas por ahí no son las mismas y porque tienen una recuperación veloz. Lo que se busca es recuperar el ritmo de partido y eso lo vamos logrando".