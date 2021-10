Se corrió ayer la segunda fecha del campeonato de ACAT, para autos de rally y travesía. Con la participación de 200 vehículos, entre autos y motos la acción tuvo lugar en distintos circuitos trazados en Pocito.

Raúl Savina (Fuerza Libre) se impuso en la clasificación general, con un tiempo de 30m28s44/100. Lo escoltaron dos pilotos de la categoría UTV: Guillermo Melo, segundo (a 22s26/100) y Azzio Monti (a 32s87/100).

En categoría A Libre, ganó Dante Jofre. En B-1000, Pablo Chavez. En categoría D, Alan Ayala. En la C, Juan Luis Ochoa. En categoría C Plus ganó Saúl Cabrera. En D Especial la victoria fue para Gastón Ahumada. En D Plus ganó Lucas Martín. En E Plus, Ariel Martín. En categoría E, ganó Gerardo Sillero. Alberto Bianchi se impuso entre las máquinas de la categoría G. En tanto que en Jeep Libre se impuso Eduardo Saleme. En Fuerza Libre la victoria fue para Raúl Savina. Y, en UTV el ganador fue Guillermo Melo.

La primera fecha había sido en Iglesia y la tercera está programada para el fin de semana del 5 y 6 de noviembre en Angaco.