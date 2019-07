Activo. El entrenador, Lionel Scaloni, habló luego de la derrota ante Brasil y valoró la actitud de sus dirigidos.

Se lo notaba molesto a Lionel Scaloni. Con el resultado final, más que con la forma en que se dio el 2-0 para Brasil. Y así lo hizo saber en sus primeras declaraciones post derrota: "Fue algo emocionante lo que vivimos esta noche (por ayer). No se nos dio, no se nos tenía que dar: no ligamos. Tuvimos chances claras y los palos o el travesaño no quisieron que fuera gol", puntualizó.



Sobre el desarrollo del partido, el entrenador manifestó que "se hizo un gran desgaste todo el tiempo y dominamos a Brasil, nada menos que en la cancha de ellos y sintiendo que estaban muy incómodos con nuestro juego".



En tanto, el lateral Nicolás Tagliafico, describió que "el fútbol tiene estas cosas, que generás opciones de gol y no podés concretarlas. Ahora, hay que seguir y pensar en lo que viene. Con la tranquilidad que se dio todo y estuvimos cerca de eliminar a Brasil en su casa".