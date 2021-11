En la mañana de este jueves, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, no confirmó el equipo que enfrentará a Uruguay pero confió que el capitán Lionel Messi "está bien" y que probablemente jugará en Montevideo por la fecha 13 de las Eliminatorias.



"Messi está bien y, si sigue así, va a jugar. Lo veremos esta tarde en el entrenamiento pero está bien, está a disposición", declaró Scaloni en conferencia de prensa.



"Convivir con Leo queriendo jugar es fácil porque yo también quiero que juegue. Es un orgullo que tenga esas ganas de jugar aun no estando en las mejores condiciones. Yo quiero que Messi esté siempre", aseguró.



De todas formas, Scaloni aclaró que si Messi no llega bien en el equipo "tenemos jugadores que pueden hacer la función de Leo y el que lo haga lo va a hacer bien".

Cabe recordar que Messi arrastra una dolencia desde octubre que le impidió jugar los últimos partidos del PSJ y que puso en dudas su participación en las Eliminatorias. Lo que suceda en el partido de este viernes a las 20, frente a Uruguay, será clave para determinar si el capitán entrará al Estadio del Bicentenario de San Juan, el próximo martes ante Brasil.