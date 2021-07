El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, sostuvo que Lionel Messi, "gane o no gane la Copa América, seguirá siendo el mejor futbolista de la historia", en alusión a la final de mañana a las 21 que su equipo afrontará ante Brasil en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro.



"Messi, gane o no gane la Copa (América), seguirá siendo el mejor futbolista de la historia. Nada va a cambiar eso. Queda en segundo plano si la gana o no", resaltó Scaloni en la conferencia virtual ofrecida a los medios en la previa al gran choque.



Entre otras consideraciones, el seleccionador hizo referencia a la semifinal de la anterior competencia de 2019, perdida ante el mismo rival, y el objetivo del equipo.



"No creo en las revanchas, a pesar de muchos para mí no es una revancha esta final en la que nos volvemos a encontrar con Brasil. Puede ser un partido que paralice al mundo, pero no hay revancha", expuso.



"En lo que creo es en el trabajo, en el proyecto que desarrollamos y por el cual ahora estamos acá", agregó el rosarino, de 43 años.



"Como entrenador es algo muy importante estar en la final y sé lo que representa ganarla. Siempre hay que dar resultados, es lo que se exige, y la selección argentina quiere ese resultado", apuntó.



Scaloni trató de restarles presión a sus jugadores, comentando que por las charlas previas, se les hizo entender a los mismos que la final "son 90 minutos importantes, pero que después de eso, cualquiera fuese el resultado, la vida sigue", indicó.



"La final es un partido de fútbol, nada más, que puede ser importante, pero esta visto desde el año pasado con la pandemia (de coronavirus) que el fútbol no es lo más importante", destacó.



Al ser consultado si están dispuestos a dar otro "Maracanazo", como lo hizo Uruguay en la final del Mundial de 1950, el exvolante de Newell's Old Boys y Estudiantes de La Plata, entre otros, refirió que "eso es del pasado".



"Lo único es que se jugará en el Maracaná, que es un estadio mítico, pero los jugadores deben salir pensando en que es un estadio neutral", dijo el director técnico.



En el último tramo, manifestó sentirse "orgulloso" de dirigir al "grupo hizo tantos esfuerzos personales para llegar hasta aquí", por los 40 días en una 'burbuja', dejando a sus familias y puntualizó el caso del arquero Emiliano Martínez, que fue papá de una beba hace cuatro días y que aún no la conoce personalmente.



Y se despidió sin confirmar el equipo, pero sí con un mensaje especial: "Quiero saludar a mi país porque hoy es el día de la Patria".