El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, advirtió hoy que el cuerpo técnico no tiene "tiempo para esperar a los jugadores con molestias" luego de la polémica por un posible cambio en la lista definitiva de 26 convocados, a sólo cinco días del debut mundialista contra Arabia Saudita, por el grupo C de Qatar 2022.



"No tenemos tiempos para esperar a los jugadores con algunas molestias, estamos con la ansiedad de que lleguen bien y es real que tenemos tiempo hasta el último día antes del debut para cambiar de nombres. Esperemos que no haya problemas pero son días que hay que afrontar, es complicado para nosotros y para ellos, los necesitamos a todos bien", comentó el DT en una entrevista con la TV Pública.



Los futbolistas con algunas lesiones son Joaquín Correa -molestia en una de sus rodillas-, Marcos Acuña -pubalgia- y Nicolás González -se recupera de una lesión-. "Estamos tranquilos, siempre fuimos así desde el cuerpo técnico y queremos transmitirles eso a los jugadores. Es un Mundial de fútbol y hay que contextualizarlo", relativizó en relación a un posible mal resultado.



"El Mundial es diferente a los torneos habituales pero es similar a competir una Copa América o Juegos Olímpicos, sin margen de error y hay que evitar los momentos de distracciones en la cancha o de errores porque eso te deja afuera y los jugadores lo deben entender", explicó.



Por último, Scaloni remarcó que deberán explicarles a los jugadores cómo es un Mundial, ya que 19 de los 26 tendrán su primera experiencia y "un error te puede mandar a tu casa aunque seas mejor que el rival".