Lionel Scaloni dio una valoración positiva del 4 a 0 ante Irak aunque marcó los problemas que a su juicio tuvo la Selección. "Fue un partido complicado por todas las connotaciones. Vi al equipo bastante cansado, totalmente lógico. Hubo mucho viaje y un solo entrenamiento. Y el estado de la cancha lo quiero recalcar, no se podía jugar por abajo, la cancha estaba lenta, rota... La pelota picaba muy mal. Destaco ganas de atacar y ganar, de nunca darse por vencido para meter goles. Era una prueba difícil por el día en que estaba hecho, un jueves, nunca se juega fecha FIFA con dos o tres días de entrenamiento. Lo sacamos adelante, era la idea. Vimos al equipo en buena medida, con algunos jugadores en máximo esplendor".

"Ojalá esté Messi en el futuro, que es el mejor jugador del mundo. Si no está debemos intentar jugar como equipo, ésa es la idea, que juguemos como equipo y que seamos difícil de batir", contó ante la consulta de un periodista árabe.

"Vamos a hacer un buen partido contra Brasil (el martes). Vamos a competir. Hoy había que ganar, sacarse este partido complicado por el día de descanso que teníamos", agregó.

Otras frases:

"No sé si seré el entrenador de futuro. Lo soy ahora hasta noviembre y luego no lo soy. Sí espero y deseo que estos jugadores puedan seguir jugando en la Selección. Espero que quien venga, si quiere, pueda juntar a estos con los demás grandes jugadores. La idea es que muchos es estos chicos, por qué no todos, sigan en la Selección".

"Hoy se vio que jugamos de distintas maneras, con tres o cuatro en el medio".

"Felicité al entrenador de Irak, fue equipo organizado, quiso defenderse en el primer tiempo. Estuvo bien en el primer tiempo, en el segundo buscamos atacar de otra manera y salió bastante mejor".