Aporte. Lionel Messi marcó anoche un nuevo tanto para Argentina, en su caso el quinto dentro de la gestión que comanda su tocayo Scaloni.

El entrenador de la Argentina, Lionel Scaloni, sostuvo ayer tras el empate con Uruguay que "si no empatábamos, estábamos satisfechos. Hicimos un gran partido ante rival muy difícil, que sabe a lo que juega y que siempre estuvo en ventaja. Nosotros no nos descompensamos ni perdimos el ritmo de partido contra Uruguay que defiende bien".



El DT destacó que "debemos pensar en lo que hicimos bien y lo que podemos corregir. Lo que viene es muy difícil. Tenemos una buena base, asentada y estamos satisfechos y conformes. A nivel resultados cerramos bien el año, a nivel juego se pueden mejorar algunas cosas. Tenemos sensación de equipo que es lo mejor que podemos llegar a tener", concluyó.



Otro de los que venía desarrollando un gran partido hasta que fue sustituido fue Marcos Acuña. Por este cambio, Scaloni fue muy cuestionado, sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, el DT aclaró que fue por un problema físico del mediocampista. "Hago los cambios mal, pero no tanto eh", bromeó y agregó "nos dijo que tenía una molestia y nosotros pensamos que podía continuar, pero no hacía falta lesionarlo. Es importante que siga jugando en su club y de paso le dimos una posibilidad a otro chico. Estaba haciendo un buen partido (Acuña)".

Déficit



Paulo Dybala fue titular ante Uruguay y no tuvo una buena actuación. Igualmente, el zurdo de la Juventus analizó que "siento que ellos se llevaron un premio muy grande porque patearon dos veces al arco y nos hicieron dos goles. Es algo a corregir".