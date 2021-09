Luego de la escandalosa suspensión del partido entre Brasil y Argentina a raíz del ingreso al campo de juego de autoridades sanitarias locales que quisieron retirar a cuatro futbolistas albicelestes acusados de haber incumplido con los protocolos de covid-19, el entrenador Lionel Scaloni explicó cómo se vivió esta tensa situación dentro del campo de jugo.

“Vengo para que se entere nuestro país lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste, yo no busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo no era el momento para hacerlo y nos pone muy tristes, esto tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores del mundo y termina en esto”, dijo el DT de la selección argentina en diálogo con TyC Sports.

Aún asombrado por todo lo que ocurrió, el DT campeón de la Copa América agregó: “No sé qué palabras utilizar. Me gustaría que la gente entienda que yo como entrenador tengo que defender a mis jugadores. Si entra gente diciendo que los tienen que llevar, que los tienen que deportar, no hay chance”

“Nunca se nos avisó que no podían jugar el partido, el delegado de Conmebol nos dijo que vayamos al vestuario y eso hice. Nosotros somos los damnificados, queríamos jugar el partido y los jugadores de Brasil también, el espectáculo estaba para jugarlo.