Atan solo un día de la final del Mundial Qatar 2022 entre la Selección Argentina y Francia, Lionel Scaloni dialogó con la prensa y, si bien no comunicó el equipo que saltará este domingo al verde césped del Estadio Lusail, reconoció que ya lo tiene confirmado. Además, alejó los focos del duelo Lionel Messi-Kylian Mbappé, ahondó sobre el plan para lastimar a Les Bleus y, sobre el cierre con TyC Sports, le agradeció a sus jugadores y no pudo evitar las lágrimas.

Con su tono sereno y su risa cómplice, el técnico albiceleste tocó varios temas importantes de cara al partido por el título y también le dedicó varias palabras a la gente. "Tenemos la mejor hinchada del mundo", no dejó dudas. Repasá sus declaraciones acá.

La emoción de Scaloni y el mensaje para los jugadores

“Ayer o anteayer hablé con los jugadores. Les quiero agradecer y me emociono porque han dado todo sinceramente. Esperemos mañana coronarlo y, si no es así, que estén orgulloso porque es un momento para disfrutarlo. Lo estoy disfrutando a mi manera”.

La tranquilidad de Scaloni de cara a la final del Mundial

“Me quedo tranquilo por cómo compiten los jugadores, cómo entienden la manera de jugarle a cada rival. Son jugadores de altísimo nivel y eso te simplifica mucho las cosas”.

El peor momento de Scaloni en la Selección Argentina

“El peor momento es cuando los jugadores se van a calentar y quedás solo en el vestuario. Son momentos que si los podría evitar, lo haría. Quedás solo, no tenés con quién hablar y es el momento que quitaría”.

Scaloni levantó el pulgar por Ángel Di María para la final

“Di María está bien, para jugar. Ya entrenó normal toda la semana y está disponible para el partido”.

La chance una charla entre Scaloni y Messi

“Soy de los que piensa que la charla se tiene que dar. A veces se da sola, otras se me ocurre a mí o a él. Lo único que queremos es jugar la final, ganarla y levantar el trofeo. Después veremos qué decisión toma él”.

Scaloni y su visión de Francia

“Todos los equipos son diferentes, no hay equipos que sean iguales. Francia tiene sus cosas y estamos para competir. Es una final en la que cualquier error puede cambiar el partido y esperemos que el resultado caiga de nuestro lado”.

Scaloni, con equipo confirmado para la final pero sin anuncio oficial

“El equipo lo tengo decidido. Ahora tenemos la última práctica. Igual dentro de una hora y media o dos la van a saber, ja. Pueden ser cualquiera de las dos opciones (5-3-2 o 4-4-2). Nuestra manera de jugar va más allá del sistema de juego. No creo que nos cambie si jugamos de una manera u otra. Vamos pensando la manera de hacerle daño al rival y sufrir menos. Ya la tenemos decidida”.

Scaloni y las críticas en su comienzo en la Selección Argentina

“Francia tiene variantes en todos los sectores de la cancha. Puede jugar con la pelota o a la contra y es letal. No imaginamos a Argentina solo teniendo la pelota. Estamos preparados. ¿Y sobre las críticas de un comienzo? Me parecían normales cuando asumí y aún hoy me siguen pareciendo así. Todo lo que puede pasar se magnifica si sos el entrenador de la Selección Argentina. Yo hice mi trabajo, no me centro en eso sino en hacer lo mejor para la Selección y que después se valore. Pero jamás me molestaron las críticas”.

Scaloni y la emoción por los hinchas argentinos

“Mi emoción forma parte de la cultura nuestra, de todo lo que se siente en Argentina, de lo que vive la gente. Tenemos la mejor hinchada del mundo y estaba necesitada de una alegría. Se la estamos dando y a nosotros las imágenes nos llegan y nos emocionan. El fútbol es un deporte, pero en Argentina es más que un deporte. Y que la gente haya sido feliz en este Mundial para mí es algo maravilloso. Somos seres humanos y son cosas que emocionan”.

Scaloni, el plan contra Francia y el último partido de Messi en un Mundial

“Nuestro partido lo preparamos en base a cómo creemos que van a jugar ellos y cómo vamos a jugar nosotros. ¿Y sobre Messi? Esperemos que, si es el último partido de Leo, que podamos ganar la Copa. Sería magnífico y lo importante es disfrutarlo. Y qué mejor escenario que en una final del mundo”.

La opinión de Scaloni sobre el árbitro de Argentina-Francia

“(Marciniak) Contra Australia nos dirigió bien. Ahora con el tema del VAR, y que hay tantas cámaras disponibles, no creo que el árbitro pueda perjudicar a nadie y hay que dejarlo que haga su trabajo”.

Scaloni, sin vueltas sobre el duelo Messi vs. Mbappé en la gran final

“El partido de mañana es Argentina contra Francia, más allá de Messi y Mbappé. Ambos tenemos las armas necesarias para que el partido lo puedan decidir otros jugadores y no solo ellos dos. Leo está bien y esperemos que caiga de nuestro lado”.

El balance de Scaloni sobre su ciclo en la Selección Argentina

“Desde el primer día que asumimos nuestra idea era que la Selección Argentina sea de todos. Darle la posibilidad a cualquier futbolista para que se pueda poner la camiseta. A lo largo de estos cuatro años lo hicimos. Sumamos un grupo espectacular que se mata por la camiseta y se brinda al máximo, juegue quien juegue. La bisagra de todo esto fue seguir confiando en un proyecto y en un grupo de jugadores que nos iban a dar una alegría. Dejamos bien parado al escudo y a la gente. Eso se cumplió”.

Cómo llega la Selección Argentina a la final ante Francia, según Scaloni

“El grupo está en el mejor momento, a la puerta de una final. Quiero recalcar que están llegando chicos que fueron parte de este plantel. Ellos mismos se brindaron al máximo. Nico González, Joaquín Correa, Martínez Quarta, Nico Domínguez, Pereyra, Juan Musso… no me quiero olvidar de ninguno. Lo Celso ya está acá. A nosotros nos llena de orgullo que quieran estar acá y para nosotros es el mayor triunfo que la gente se sienta parte. Es fundamental. Lo tenemos que disfrutar porque son momentos que van a quedar para la historia”.

Scaloni, sobre cómo vive la previa de la final del Mundial

“El otro día, en la anterior rueda de prensa, dije que estoy en el lugar que cualquier argentino quisiera estar. Estoy orgulloso y muy entusiasmado por el momento que estamos viviendo. Estos son momentos tan lindos para disfrutar. Si bien estamos a las puertas de una final del mundo, el objetivo es el camino que trazamos hasta ahora, haber compartido todo con estos grandes jugadores y con la familia. Soy un convencido de que cuando lo disfrutás, las cosas saben diferente y se toman de otra manera”.

Cómo frenará la Selección Argentina a Mbappé en la final

“Es un trabajo del equipo más que individual. Y no solo Mbappé. Más allá de que es un buen jugador, Francia tiene otros jugadores que lo abastecen y lo hacen todavía mejor. Todavía es joven y seguirá mejorando, no hay dudas”.