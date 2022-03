En la previa de Argentina-Venezuela, el DT del combinado Albiceleste habló de distintos temas de la Selección, como la actualidad de algunos jugadores que llegaron tocados, la no citación de Dybala, lo que espera para el Mundial y más.

Las declaraciones de Scaloni:

-"No hemos tenido suerte con las lesiones en la línea de las últimas, tanto lesiones como sanciones. No podemos conformar la lista como nos gustaría. Los chicos responden siempre, al que le toque jugar lo hará de la mejor manera".

-"Leo está bien, entrenó con normalidad tras el estado gripal, está disponible y esperemos que haga un buen partido".

-"Fue el primer entrenamiento de Angel Correa y Di María. Tenemos que esperar a como responden. Despues lo confirmaremos. mañana ataja franco. Y después valoramos si le podemos dar la oportunidad a otro que lo esté haciendo bien. Mañana el arquero será Franco (Armani)".

-Dybala: "Hablé con él cuando dimos la prelista. Estaba en proceso de recuperacion. hable despues de la prelista. Técnicamente no lo discutimos a Paulo. Necesitamos que cuando venga este en plenitud. No le hacemos un favor que venga sin ritmo. Para el Mundial falta. El lo sabe y entiende bien. Por una cosa u otra no estuvo en plenitud en las ultimas convocatorias. Repercute en el y en el equipo. Es valorado por el CT y compañeros. Necesitamos que este bien. Da ventaja de lo contrario. Los demás pueden estar a disposición y dar el maximo, una ventaja. Lo importante es que se recupere y pueda jugar en su club para estar acá".

-"Ángel dio buenas muestras de poder estar en condiciones de ser parte del partido. En principio esta disponible. Veremos si de entrada".

-"De la lista de 26 no sabemos nada, son comentarios. Se abriría una posibilidad para cualquier dt y para nosotros que tenemos múltiples variantes. Sería bueno saberlo cuanto antes, mejor".

-"Lo de Sergio está más que claro que es bien recibido acá. Hablé con él y el presidente. Es importantísimo saber su rol, no estar por estar. No le haría bien. Quedó claro lo que yo pretendo. Me gustaría que esté con nosotros. Yo creo que va a estar y va a ir al Mundial. Me cuesta decir lo que fue, merece un reconocimiento. Es bienvenido y con un rol claro, que es lo que pretendemos. Es buena gente. Me gustaría que esté alrededor de sus compañeros, que traslade cualquier problema que pueda suceder, allegado a los jugadores. En este caso en el cuerpo técnico tenemos gente allegada a los jugadores, pero cuando hay una persona de este calibre, que puede evitar cualquier cosa y de buena fuente y manera, es importante. Y como imagen, no creo que haya mejor imagen que la de Sergio para representar el fútbol argentino".

-"Entre el 15 y el 22 terminan en Europa y el 1° en Italia, la idea es poder reunirnos no bien terminan para tener siete u ocho días de entrenamiento y ver contra qué otro rival podemos jugar. Vienen de una temporada larguísima y tampoco que estén concentrados 25 días y robarles vacaciones porque a futuro nos puede pasar factura. Jugaremos con eso, merecen un descanso".

-"En cuanto a José, un poco raro que me tenga que enfrentar a él sabiendo lo que representó para mí y los chicos del CT, del proceso de juvenil de tantos años. Años después intentamos hacer lo mismo con la Mayor y Juveniles, lo que nos inculcó con su CT. Eternamente agradecidos por lo futbolístico y lo de afuera que nos enseñó. Lo apreciamos mucho. Le daré un abrazo. Que la gente lo reciba de la mejor manera porque marcó una época. Dejó un legado y esperamos poder retomar o continuar lo que había en esa época".

-"Ponerme el traje se me complica, me gusta estar más cómodo. Es un protocolo. Pase lo que pase, será difícil. No me pongo a hacer cuentas. Hay alguno en el CT con un programa, simulando. Te agarrás la cabeza o no. Pase lo que pase, difícil. Imposible decir que bueno. Hay que jugar con todos, de la mejor manera. Un Mundial que lo viví como jugador y en un CT, es una ocasión única e impredecible. Lo importante llegar bien, es lo que queremos".

-"La estadística de Lautaro porque ha sido siempre el 9 nuestro y el segundo el otro delantero. Lo veo normal. En cuanto a goles, el equipo está bien. No está mal. En cuanto a reemplazante, tenemos diferentes opciones. Algunos más extremos que delanteros. Otros más delanteros. No es algo que preocupe. Pensamos que así estamos bien y con los reemplazantes bien. No hay otra cosa por que preocuparse. Hay otros jugadores para demostrar que el equipo está bien y esperamos que así sea".

-"Leo está cómodo y bien. Logramos que el grupo asimile quién es él y que sea uno más. Lo que tendría que ser normal siempre, empezó a ser normal hace un año y poco. En cuanto a su equipo, vi el partido. PSG jugó bien y dominó el partido, pero quedó fuera de la Champions. Inesperada. En ese estadio, basta una cosa para cambiar el partido. Eliminó a un equipo con grandes expectativas, al que se le pide más. A él no lo afecta, está bien. Lo demuestra y mañana tiene la oportunidad en su país con su gente, seguramente el último partido que juguemos acá, pueda despedirse de la mejor manera de Argentina, esperando que el futuro sea mejor".

-Sobre el amistoso con Italia: "Para nosotros es una prueba buena. De las mejores selecciones, hoy se juega una parada difícil para ir al Mundial. Partido importantísimo para valorar y competir, no para saber dónde estamos parados. Eso lo tenemos claro, somos competitivos. Enfrentar a una seleccion con un estilo de juego diferente, es estimulante. La cabeza está en estos dos partidos, pero analizando cómo juegan".

-Balance del ciclo: "Volvemos al 2018, contando lo de esos seis meses. La idea era una especie que se sumen jugadores, que todo el mundo crea que pueda estar capacitado para jugar. Convocamos 70 jugadores hasta lograr una base y saber quiénes podían estar. Fueron seis meses de hacerle entender que a la selección van los que quieren, es una invitación como dijo Menotti en su momento. Valoramos su rendimiento. La lista puede quedarse corta. Después vimos la Copa América de Brasil, que hicimos un buen campeonato, creo. Con una idea, el equipo fue mutando, empezando de una manera vertical. El DT después decide al ver los jugadores. El equipo juegue quien juegue, tiene una manera determinada de juego. Y el mérito es haber sabido contar con qué tipo de jugadores juega mejor la Seleccion. Los chicos dan el máximo, todos se matan. Eso simplifica el trabajo del DT. No tenemos más medallita. Sólo saber diferenciar qué jugadores para saber cómo jugar".

-"He estado en muchas selecciones. Siempre existe que se conocen de River, Boca u otro club. Siempre existió la unión grupal. A su vez, se da la conexión con la gente y eso se magnifica. Pero la unión siempre ha estado y todo el mundo tira para adelante. Ahora, una conexión total con la gente y el ambiente del fútbol. Eso hace que se magnifique pero siempre estuvo la buena onda"

-"Si hubieran tapado lo hubieran traído. O sea que tapados no hay. A tres meses, si está en un buen momento y creemos que sí, no creo pero es difícil. Matías Zaracho no sería un tapado. Valoramos. Ya tenemos problemas con los 23, lo veo difícil (en general).

-"Alexis tuvo mala suerte por el Covid. En el primer partido de Eliminatorias con Ecuador, mi idea era ponerlo. Puse a Acuña después. Ha dado un salto de calidad y mañana es posible que tenga la posibilidad de jugar".

-"Los juveniles, por más que jueguen mañana, no quedan bloqueados para jugar con Argentina. No hay bloqueo de ningún sentido. Queremos que se entrenen con la sub 20, con la mayor, vean el predio y después tengan la oportunidad de decidir. la idea no es bloquearlos. Para nada. No es un capricho. Creemos que son válidos. La decisión es de ellos, aun jugando un minuto. Podrán cambiar de selección o representar al país. Viendo sus condiciones, no podemos mirar para otro lado y tenemos que aprovechar. Estamos muy contentos por cómo se brindaron. Y le dan un salto de calidad a la selección de la sub 20, a nosotros nos da prestigio y pueden ser grandes jugadores. Nuestra idea es que conozcan el ambiente y después decidan ellos".

-El sorteo del Mundial: "Que me pasen a octavos, es el deseo. Respecto al último partido, por el calendario que tenemos. Nos gustaría volver a jugar, está clarísimo. Oficialmente, es el último partido por calendario y si queremos aprovechar fecha fifa, seguramente sean fuera del país. Para nosotros es un placer jugar acá".

-"Más allá de quién te toque, será difícil. Rival dificil el primero, segundo dificil. Y el tercero ojalá no nos tengamos que jugar nada. Y si no es Alemania, será Holanda. El fútbol es parejo".

-"El sentido común diría yo. Estar en una selección cómo ésta, es fácil. Cuando los jugadores te la ponen fácil, hay armonía y respaldo. Después de la Copa América de 2019 donde salimos terceros, hubo un respaldo de la gente y dirigencial. Sin eso, tal vez no estaríamos acá. Fue importante el respaldo. Todo el mundo apostaba a ganarla pero se vio un camino y se entendió el mensaje. Ahora vamos a jugar el mundial y gana uno de 32 y parecería que es la muerte. Y ese mensaje lo tenemos que corregir. Hay maneras y maneras de caer y ganar. Al final, cuando perdimos fue de una manera que la gente se sintió identificada. Y cuando ganamos. Aun cuando no jugamos bien, la gente se sintió identificada, porque el equipo dio otras cosas. Sin respaldo y reconocimiento, hubiera sido difícil".

-"Seguramente, podamos no dos equipos diferentes totales, pero con diferentes jugadores. Buscamos seguir teniendo el funcionamiento de estos partidos, con tenencia y circulación y cuando pasamos cierta parte de la cancha, vertical para llega al gol con una idea clara, más allá del resultado. Buscamos la consolidación de eso, con jugadores que no formaron parte de eso. Es importante".

-"Tenemos confirmado el lugar donde estaremos, que es una universidad. Me interesa que estemos en un lugar donde podamos entrenar y dormir en un mismo lugar. No me convence ir en un colectivo. No me importa si esta ocho o diez puntos para dormir. Si me preocupa el desplazamiento y no estar esperando el colectivo diez minutos. Quedó claro y creo que lo conseguimos".

-"Sabemos los tiempos, son muy cortos. Incluso estos días, sabiendo que muchos jugadores no los habíamos visto en tiempo. Querés hacer muchas cosas en pocos días y tampoco es plan porque los jugadores vienen cansados. Hay que buscar esa media, con esto me bastó. Con esto estamos bien, el equipo entiende. Cuando venga el sorteo y analizar cuando podamos jugar, tal vez sea el momento de cambiar algo y trabajar con otras cosas. Pero no nos podemos quejar del tiempo".