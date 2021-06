Lionel Scaloni adelantó este jueves que el seleccionado argentino tendrá "una o dos modificaciones" en el equipo titular que jugará mañana ante Uruguay por la Copa América y respaldó al delantero Lautaro Martínez pese a su sequía goleadora.



"El equipo lo tengo casi confirmado pero no lo voy a dar. Habrá alguna modificación, una o dos, pensando en que volvemos a jugar el lunes (vs. Paraguay) y que la seguidilla de partidos es complicada", avisó el entrenador durante una conferencia de prensa virtual previa al viaje rumbo a Brasilia.



Un cambio seguro será la vuelta del marcador central Cristian "Cuti" Romero por Lucas Martínez Quarta y otro probable la inclusión de Ángel Di María por Nicolás González en el ataque.



A propósito de Romero, debutante en la anterior ventana de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, el técnico argentino admitió: "Junto con Walter (Samuel, DT alterno) lo venimos siguiendo hace rato, lo fuimos a ver y estábamos convencidos de su presente".



"Demostró que tiene temperamento y personalidad para jugar con esta camiseta. Es muy joven, hay que darle tiempo, confiar en él y es lo que intentamos hacer", explicó sobre el exBelgrano de Córdoba, que hizo su estreno en la mayor ante Chile (1-1) en Santiago del Estero y al siguiente partido frente a Colombia (2-2) marcó su primer tanto.

"Siempre es mejor que el equipo genere situaciones. Estamos convencidos de que el camino es éste, aunque debemos corregir algunas cosas que pasaron en el segundo tiempo. Pero el camino de atacar y hacer daño, es éste.



En cuanto a Nico González aseguró que "está bien y disponible para jugar mañana" a pesar de la inactividad que arrastraba por una lesión con su club, Stuttgart de Alemania.



Consultado por las situaciones falladas por ese jugador en el debut de la Copa América ante Chile (1-1), Scaloni rescató: "Siempre es mejor tener ocasiones, que el equipo las generes y tratar de concretarlas. En ese caso no fue así pero estamos convencidos de que ese es el camino: atacar y tratar de hacerle daño al rival. Sería más preocupante que el equipo no las genere".



En esa línea respaldó a Lautaro Martínez, ausente en la red en los tres partidos recientes del seleccionado: "Lo veo bien, no tengo nada para decir de él, estamos contentos con su trabajo, está haciendo una buena Copa América y no veo por qué estar preocupado por su presente".

El DT argentino analizó después el hecho de no haber podido sostener la ventaja obtenida tanto en los dos partidos de Eliminatorias como en el primero de la Copa América Brasil 2021: "Fueron situaciones que se dieron por jugadas puntuales, no producto del dominio del rival. Colombia llegó al descuento con un penal, luego del segundo tiempo fue todo nuestro y en la última jugada del partido nos empató. Con Chile los goles llegaron por desconcentraciones del equipo".



Las conquistas del rival las desligó del funcionamiento de la defensa y de los cambios implementados en su estructura: "Los cambios que hicimos fueron porque no hemos tenido a (Nicolás) Otamendi por una suspensión, por la lesión de Romero o por el presente de Gonzalo (Montiel), que venía de una inactividad tras contagiarse de coronavirus", justificó.



"La identidad de un equipo no pasa por jugar con 3, 4 o 5 defensores sino por la forma en la que se busca atacar y por los jugadores que se dispone dentro de la cancha. Nuestra idea es siempre la misma: pensar en el arco rival con jugadores de buen pie, que sean verticales".



Finalmente, Scaloni elogió a Uruguay "como una de las mejores selecciones del mundo", lo que lo llevó a suponer que el clásico de mañana por la segunda fecha del Grupo A "será muy complicado como siempre".



"Tiene dos delanteros de un enorme nivel, centrocampistas de gran presente y una defensa que se conoce hace mucho", describió.



"Tenemos un enorme respeto por Uruguay, por su historia, por su DT (Oscar Tabárez), sus jugadores. Soy un seguidor de ellos, tengo muchos amigos en ese país y es una de las mejores selecciones del mundo", amplió



A propósito de cómo contener a su dupla ofensiva dijo: "Tenemos que tratar de tenerlos lejos del área porque tanto (Luis) Suárez como (Edinson) Cavani son delanteros importantes".



"Después buscaremos tener el control del partido para que ellos no estén cómodos, sabiendo que seguramente habrá momentos del partido en los que ellos puedan dominar. Habrá que estar atentos", concluyó.