Lionel Scaloni brindó este sábado una conferencia de prensa en la que se refirió al próximo compromiso que afrontará la Selección argentina, nada menos que ante Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas. El DT no confirmó el equipo titular, aunque sugirió que habrá cambios respecto del que ganó en Venezuela y aseguró el de mañana será un clásico “de máxima dificultad”.

“Tengo una idea de cómo formará el equipo, pero todavía no pudimos hacer un entrenamiento con los que jugaron frente a Venezuela. Probablemente haremos algunos cambios pensando en la continuidad de partidos”, dijo el entrenador del seleccionado argentino en el marco de los tres partidos de esta fecha de Eliminatorias.

La Albiceleste viene de ganarle a Venezuela, jugará el domingo con Brasil y el jueves hará lo propio con Bolivia, en una saga que puede dejarlo prácticamente clasificada al Mundial de Qatar 2022.

Por otra parte, el DT pidió una posición "clara" e "inflexible" para proteger a la selecciones nacionales de la decisiones de clubes y ligas europeas que se niegan a liberar a sus estrellas para los equipos nacionales. "Esto no puede seguir", criticó.



"Después de esta fecha FIFA habrá que tener una reunión o una idea porque esto no puede seguir, más allá de a quien le toque, no se puede competir así", afirmó Scalon durante la conferencia.



En ese sentido, Scaloni dijo que "todavía estamos a tiempo para tomar una postura clara e inflexible" desde las selecciones nacionales para evitar que los clubes europeos más poderosos no se adjudiquen la decisión de no ceder a los futbolistas.



Brasil, por ejemplo, perdió diez jugadores porque los clubes no los cedieron, aunque los argentinos que militan en la Premier League inglesa igualmente viajaron. Ellos son Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, del Aston Villa, y Cristian Romero y Giovani Lo Celso, del Tottenham.



En cuanto al estado físico de Lionel Messi, afirmó que se encuentra "bien" luego de la patada del defensor venezolano Luis Martínez. "Leo (Messi) está bien, por suerte la patada fue solamente un susto. Igual vamos a confirmar su condición al 100% cuando hagamos trabajos de campo", explicó el DT en la conferencia de prensa brindada este mediodía.



Argentina se enfrentará mañana desde las 16 a Brasil luego de haberle ganado la final de la Copa América el 10 de julio pasado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, pero para el técnico "es un partido más".



Argentina suma 15 puntos -4 triunfos y 3 empates- y es el escolta de Brasil (21), los únicos invictos del campeonato clasificatoria para el Mundial de Qatar 2022.

