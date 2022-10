El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni ultima detalles para la conformación de la primera lista de 35 convocados que deberá elevar el viernes próximo a la FIFA y a la que deberá efectuarle un recorte de nueve integrantes el 14 de noviembre, seis días antes del comienzo de la Copa del Mundo de Qatar.



La nómina, encabezada por el capitán, Lionel Messi, tendrá entre sus componentes en esta primera oportunidad a algunos jugadores que se están recuperando de lesiones severas, como los casos de Paulo Dybala, el arquero Juan Musso y el defensor Juan Foyth. De menor gravedad es el desgarro de Ángel Di María, que estará recuperado a fin del corriente mes.



Y a partir del viernes el técnico afinará el lápiz para determinar a los 26 definitivos, aunque ya avisó que tendrá a "32 o 33" bajo su órbita, considerando lo apremiante del calendario previo al Mundial de los clubes europeos y la inmediatez entre las finalizaciones de las actividad de las respectivas ligas y el comienzo de Qatar 2022.



Por ejemplo la Premier League tendrá el 13 de noviembre, a siete días del comienzo del Mundial y a nueve del debut argentino frente a Arabia Saudita, un último partido que involucrará a dos jugadores de la selección: el arquero Emiliano Martínez (Aston Villa) y el volante Alexis Mac Allister (Brighton & Hove).



Ante ese panorama fue que en las últimas horas Scaloni sugirió a sus dirigidos "no darse máquina" con el riesgo de lesionarse a pocos días del Mundial, sino comportarse en los partidos "con la mayor naturalidad posible".



Y la polémica sobre las ventajas y desventajas de jugar esta Copa del Mundo en la inusual fecha de fin de año se abrió inmediatamente entre los perjuicios de disputar la competencia como sucede habitualmente en junio, con las temporadas recién finalizadas, o como ahora, a mitad de las mismas.



De los mundiales que se juegan en junio se dijo que los jugadores llegaban desgastados después de una extenuante temporada, mientras que de este se aventuró que estarán "con las piernas más frescas" porque habrán disputado la mitad de los partidos que entonces.



Claro que esto último tiene su contraparte negativa, ya que a partir del cambio de calendarios y para llegar a tiempo con el Mundial, tanto las ligas como las competencias internacionales apretaron su programación y entonces los futbolistas tienen una sobre exigencia mayúscula al tener que jugar casi permanentemente entre semana y fines de semana.



Y esto, la falta casi absoluta de descanso, termina siendo más perjudicial entonces. Peor el remedio que la enfermedad, ya que esa actividad ininterrumpida habilita el riesgo de que se provoquen más lesiones, sobre todo musculares.



Y si a esto se suma que los seleccionados no tendrán tiempo previo de preparación, porque en todos los casos sus 26 integrantes finales se estarán juntando apenas una semana antes del comienzo del Mundial, que el arranque de la competencia depare algunas sorpresas desagradables está a la vuelta de la esquina.



De hecho además, esta Copa del Mundo tendrá la particularidad de que se extenderá por espacio inferior a un mes (28 días, entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre) y para ello, por ejemplo, la fase de grupos se resolverá en apenas una semana, lapso en el que se jugarán los tres partidos que corresponden a cada uno de ellos.



Por caso Argentina debutará el martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita, volverá a jugar el sábado 26 con México y cerrará el miércoles 30 ante Polonia.



Ante ese panorama es que Scaloni tomará esas previsiones de tener a mano "32 o 33" futbolistas, porque sus dudas sobre los 26 que tendrá que presentar formalmente el 14 de noviembre son mínimas.



Y uno de esos lugares está en los tres arqueros que llevará, ya que Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli tienen dos lugares ganados, mientras que entre Franco Armani y Juan Musso, que se está recuperando de una fractura de maxilar, estará el tercero.



Si no va Armani, será la primera vez en un Mundial que no habrá futbolistas del ámbito local en el plantel de la selección.



Pero aún yendo, será la primera vez que no se contará con jugadores de campo que actúen en el campeonato argentino, y será la oportunidad en la que menos concurrirán de clubes locales, ya que la anterior con menor cantidad de futbolistas de la competencia autóctona data del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando el técnico Marcelo Bielsa solamente llevó a los riverplatenses Ariel Ortega y Claudio Husaín.



Por lo pronto ahora, el próximo viernes, los 32 participantes del Mundial deberán entregar las nóminas de 35 jugadores que el 14 de noviembre se reducirá a 26 (serían tres arqueros, nueve defensores, siete volantes y siete delanteros), aunque para entonces ya la selección argentina estará instalada en Abu Dabi, por lo que esa lista definitiva se conocerá de antemano.



Es que el domingo 13 la selección nacional ofrecerá un entrenamiento abierto en la capital de los Emiratos Árabes Unidos y el miércoles 16 jugará un amistoso ante el seleccionado local dirigido por el argentino Rodolfo Arruabarrena.



La lista de 35 convocados le llegará a la FIFA desde cada asociación y de allí se informará a los clubes. Quedará a criterio de la AFA y del propio Scaloni su divulgación pública, pero en principio los citados serían los siguientes:



Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River), Juan Musso (Atalanta) y Gerónimo Rulli (Villarreal).



Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Germán Pezzella (Betis), Nehuén Pérez (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United),



Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (Sevilla) y Lucas Martínez Quarta (Fiorentina).



Volantes: Guido Rodríguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Benfica), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alejandro Gómez (Sevilla), Ángel Di María (Juventus), Leandro Paredes (Juventus), Thiago Almada (Atlanta United) y Nicolás Domínguez (Bologna).



Delanteros: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Roma), Julián Álvarez (Manchester City), Joaquín Correa (Inter), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético de Madrid) y Giovanni Simeone (Napoli).