Similar. Scaloni, apoyado también en los conceptos de Pablo Aimar y Walter Samuel comenzó a delinear a su equipo con un esquema similar al que le daba Martino, aunque claro con otros nombres.

El entrenador interino del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, le dio ayer un perfil más definido al equipo titular que mañana enfrentará a México, en Córdoba, desde las 21, con Paulo Dybala como enganche y la dupla atacante integrada por los delanteros de Inter, de Milán, Mauro Icardi y Lautaro Martínez. La alineación que paró Scaloni estuvo integrada por Paulo Gazzaniga, Renzo Saravia, Juan Foyth, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Marcos Acuña; Paulo Dybala; Lautaro Martínez y Mauro Icardi.



Así, el sistema elegido por el DT, que dialogó mucho con sus ayudantes Pablo Aimar y Walter Samuel, es el 4-3-1-2, que copia en gran medida a un antecesor suyo surgido de Newell"s como él: Gerardo Martino.



La gran diferencia en este caso es que Scaloni prueba con dos mediocampistas de muy buen pie como Lo Celso y Paredes cuando el "Tata" utilizaba a Lucas Biglia y Javier Mascherano, mientras que por izquierda Acuña ocupará la función de Ángel Di María. Después, Dybala estará en el lugar que supieron ocupar oportunamente Pastore o Banega, mientras que Icardi relevará a Sergio Agüero o Gonzalo Higuaín, y Lautaro Martínez cubrirá un espacio vacío que le pertenece al capitán ausente e incomparable: Lionel Messi.



Sistemas parecidos para intérpretes con características diferentes. Los dos arqueros con mayores chances de ser titulares, Sergio Romero y Agustín Marchesín, no formaron parte de ese equipo.



El seleccionado mexicano de fútbol se entrenó por primera vez en la cancha de Belgrano. Luego de haber estado impedido de trabajar durante el martes, debido a que no habían llegado a Córdoba los baúles de utilería, el combinado azteca ejecutó las primeras labores físicas. Los jugadores del DT Ricardo Ferretti no pudieron entrenarse porque no tenían los botines correspondientes. Una vez que llegaron los calzados, los convocados efectuaron tareas a las órdenes del profesor Ariel González.





Uno menos

El defensor Germán Pezzella fue desafectado ayer del seleccionado argentino de fútbol de cara a los amistosos ante México por una lesión en el bíceps femoral izquierdo, según confirmó la AFA. Ya se habían bajado Otamendi, Battaglia, Salvio y Zaracho.

Precios promocionales en Córdoba



El encuentro amistoso por fecha FIFA que disputarán el viernes próximo a las 21 los seleccionados de fútbol de Argentina y México en el estadio Mario Kempes de Córdoba, tendrá una nutrida concurrencia, ya que la organización dispuso vender entradas a mitad de precio y que los menores de 12 años ingresen sin cargo, lo que generó la demanda de 40 mil tickets.



A principios de esta semana y ante la poca expectativa del público de cara al duelo del equipo que conduce Lionel Scaloni frente a los aztecas, durante la presentación oficial del acontecimiento las autoridades anunciaron las rebajas en los valores de las entradas, lo que desencadenó una movida importante y las compras comenzaron a aumentar en ritmo.



Por Internet y por ventanillas durante el martes se vendieron las entradas para tres de las cuatro tribunas que tiene el estadio 2.