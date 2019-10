Se acerca la última fecha FIFA del año y Lionel Scaloni entregará en estos días -probablemente el lunes que viene- la próxima convocatoria de la Selección Argentina, para afrontar los amistosos con Brasil (15/11 en Arabia Saudita) y Uruguay (19/11 en Israel).

Lo más destacado para los dos clásicos es que volvería Lionel Messi, tras la sanción que le impuso la Conmebol luego de la Copa América. Si bien el DT buscará un contacto con la Pulga antes de dar la lista, lo cierto es que es la chance de volver a darle minutos con este -ya no tan- nuevo equipo en la previa del arranque de las Eliminatorias. Lo mismo pasará con Sergio Agüero: Scaloni también quiere contar con el Kun.

Siguiendo con los regresos, tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores es un hecho la presencia de Esteban Andrada en la lista, y habrá que ver si le vuelve a dar la oportunidad a Alexis Mac Allister. En contraposición, los que habían sido convocados de River volverán a estar ausentes, al igual que Walter Kannemann, en caso de que Gremio avance a la final de la Libertadores.

Messi, Agüero y Andrada no serían los únicos en reaparecer. Giovani Lo Celso ya se recuperó de la lesión que lo mantuvo afuera de las canchas por varias semanas y si sigue sumando minutos con el Tottenham, será llamado nuevamente. Algo similar sucede con Rodrigo Battaglia, un jugador que está bien considerado por el cuerpo técnico. Y uno que hasta ahora no tuvo suerte también tendría su oportunidad: Matías Zaracho. Por último, Lisandro Martínez, que viene de jugar con el Sub 23, volverá a la mayor.

Más allá de estas novedades, los que se mantendrían son la mayoría de los que estuvieron en la última convocatoria, más allá de los casos particulares que no hayan convencido a Scaloni y quedaron un poco más relegados.