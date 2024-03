Además de analizar y valorar el triunfo 3-1 de la Selección Argentina sobre Costa Rica en el cierre de la doble fecha FIFA de marzo, Lionel Scaloni apuntó los cañones hacia la Copa América y le envió un claro mensaje a todos sus dirigidos. En plena conferencia de prensa, el DT campeón del mundo aseguró que hay solo dos presencias confirmadas en la lista albiceleste para el próximo torneo continental: Lionel Messi y Ángel Di María.

En primer término, el entrenador expresó su alegría por el resultado y el funcionamiento del equipo en estos dos compromisos en Estados Unidos: “Estamos satisfechos de la gira, de cómo se dieron los partidos. Al final se vio que no hay rival fácil y que todos ponen las cosas difíciles. En el segundo partido nos ha servido de mucho, vi un equipo muy maduro porque nos encontramos en dificultad, con el partido abajo, y el equipo en el segundo tiempo ha hecho unos 25 minutos muy bueno. Me voy contento por eso, vamos a encontrar muchos partidos así y nos sirve”.

Además, se refirió al debut de Walter Benítez, quien tuvo una buena atajada en el arranque y luego sufrió el gol de rebote de Wanfred Ugaldo: “Estoy contento por Walter (Benítez). Ha hecho un buen partido, la verdad que el partido no estaba fácil y estamos contentos". Y también se acordó de los otros dos pibes que piden pista: "Lo mismo que Garnacho y Carboni. Son chicos que nos pueden aportar y se verá en un futuro si estarán con nosotros. Pero estoy contento, no es fácil jugar con esta camiseta ni con estos rivales que te la ponen difícil. Estamos bien”.

Poniendo la lupa en el encuentro con los Ticos de Gustavo Alfaro, Scaloni indicó: “En los primeros 15 o 20 minutos estábamos bien, tuvimos algunas chances. El partido creo que siempre estuvo por el lado derecho con Ángel (Di María) bien abierto y Nahuel (Molina) doblando, y con Lo Celso en la entrelínea. En el primer tiempo quisimos entrar mucho por dentro, pero ellos hicieron persecuciones, tenían tres centrales y no entendimos bien el partido. En el segundo tiempo corregimos, vimos que el partido estaba por afuera con Molina, con el uno contra uno de Garnacho y la llegada de los interiores. Se dio bien y los jugadores lo entendieron muy fácil”.

Y destacó al equipo de Lechuga: “A Costa Rica vimos cómo jugaban, fue tal cual como lo preparamos, pero en el fútbol uno más uno no es dos, pasan cosas y hay que corregirlas. Es un buen equipo, tiene su validez y va a competir. Como digo siempre, no hay rival fácil”.

Además, el entrenador nacional destacó los nombres propios que tiene Argentina en la mitad de la cancha: “El equipo siempre tuvo muchos volantes de buen pie. En esta gira no vino Exequiel (Palacios), Guido (Rodríguez) también está afuera, Thiago (Almada) está en la Sub 23. Estamos bien cubiertos y, si alguno baja el rendimiento, hay otra para jugar. Que nadie se regale porque juega el que mejor está”.

Si bien volvió a hablar sobre Benítez, Scaloni no tardó en referirse a la lista de la Selección Argentina para la próxima Copa América y dejó en claro que solo hay dos apellidos anotados por el momento: "Es una posibilidad (la de Benítez como segundo arquero), en el mundo del fútbol nada se sabe. Hoy está acá, seguro tuvo su chance grande porque es evidente que ha venido con nosotros, pero no puedo garantizar a ninguno de los que ha venido acá. Solo al que no vino, que ya saben. El resto, pico y pala. Bueno, a Fideo (Di María) también... Él lo tiene garantizado”