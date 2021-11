“Messi está bien a nivel físico. Queríamos que juegue unos minutos ante Uruguay para que tuviera buenas sensaciones. Va a ser titular contra Brasil”. Lionel Scaloni no dudó y confirmó a Lionel Messi para jugar el martes contra Brasil en San Juan por las Eliminatorias sudamericanas, en un partido que puede darle la clasificación al seleccionado argentino al Mundial de Qatar 2022.

De esta manera, Scaloni no puso ningún manto de dudas sobre la presencia de Messi en el partido más importante de las Eliminatorias. Contra Uruguay fue al banco de suplentes por precaución y jugó unos minutos para tener ritmo de juego. Mañana, en San Juan, estará presente desde el inicio.

En cambio, el seleccionador no definió si Leandro Paredes podrá jugar o no. El mediocampista del Paris Saint Germain lleva tres entrenamientos con normalidad, pero acumula un mes sin jugar, y eso lo hace dudar. “Leandro se entrenó con normalidad. Está bien, tendremos que evaluar si lo incluimos en la convocatoria final. Viene con muchos días de baja, lo importante es que esté bien de su dolencia”, destacó. Si no juega, el volante central titular seguirá siendo Guido Rodríguez.

En cuanto a Brasil, que ya está clasificado a Qatar 2022, destacó: “Este equipo de Brasil es de los más verticales de los últimos tiempos. Ya están clasificados al Mundial y sabemos la dificultad que va a tener este partido”.

“Hay que jugar siempre igual, a mi no me vale que un jugador mío juegue de una forma contra Venezuela y otra contra Brasil. El fútbol es siempre igual más allá del rival que nos toque”, agregó.

“El mensaje más importante es que cuando ganamos estamos todos felices, pero cuando no ganamos en la Copa 2019 la gente apoyó este proceso. Lo mejor que conseguimos es el apoyo de la gente y nos gustaría jugar en todo el país. Ojalá mañana podamos darle una alegría a los hinchas en San Juan”, destacó Scaloni.

“Más allá de haber ganado la Copa América, para nosotros es muy importante que la gente se sienta identificada con nuestro juego. Nosotros no nos propusimos ganar algo, nos propusimos jugar de una manera para conseguir resultados”.

La posible formación de la Selección Argentina vs Brasil

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.