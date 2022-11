El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, resumió que "el 10 decidió el partido" ganado hoy ante México (2-0) en el Mundial de Qatar y celebró contar con "el mejor del mundo": Lionel Messi.



El capitán argentino destrabó el encuentro con los aztecas con un golazo a los 19 minutos del segundo tiempo y liberó a una Selección presionada por el riesgo latente de una despedida prematura en caso de otra derrota.



"Sabíamos que el partido iba a ser muy difícil. México nos planteó un partido diferente a como lo hace normalmente. Corregimos en el descanso, empezamos a jugar mejor en el segundo tiempo y el 10 decidió el partido, que es lo que mejor sabe hacer", explicó en conferencia de prensa.



"Es una felicidad verlo jugar, tenemos que tratar de que disfrute el Mundial. Atrás tiene un grupo que lo apoya, que sabe la importancia que tiene para todos. Es emocionante en todos los aspectos", dijo sobre el capitán, a quien notó "bien" desde lo físico al final del partido.



Scaloni aseguró que festejó la victoria en el vestuario pero buscó un mensaje de cordura luego de la tensión vivida por los argentinos durante el partido. "Me llamó mi hermano, diciéndome que no lo había visto, que se fue al campo... Son cosas que tenemos que empezar a corregir, es sólo un partido de fútbol...", expresó.



"La sensación de que nos estamos jugando más que un partido de fútbol no la comparto. Hay que hacer que todos sientan eso, que estamos jugando un partido de fútbol, sino nos va a pasar esto cada vez que la Selección juegue una partido eliminatorio", consideró.



"Mañana sale el sol igual", desdramatizó el entrenador argentino sobre el impacto del resultado. "Obviamente que festejé, la sensación que tengo es de alegría, pero no más que eso. Hay que tener un equilibrio cuando se gana y se pierde", dijo.



Scaloni explicó que la salida de Lautaro Martínez en el segundo tiempo "fue una decisión táctica", algo que tomó como propio de la función del DT. "Estamos para eso, creíamos que Julián podía tener movimientos, diagonales y salió bien. Otras veces puede salir mal".



"Con Enzo (Fernández) buscamos pase para adelante, distribución de juego. Guido (Rodríguez) tuvo otra función y la cumplió muy bien", concluyó.