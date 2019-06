Lionel Scaloni habló este viernes en conferencia de prensa después de la victoria sobre Venezuela que colocó a la Selección Argentina en las semifinales de la Copa América 2019.

"El análisis es bastante similar al primer tiempo contra Qatar, hicimos el gol rápido y nos acomodamos bien, después hubo 15 minutos que ellos manejaron la pelota, y en el segundo tiempo el equipo en general entiende el partido, los que entran también, y eso nos pone contentos, porque los 23 que vienen tienen posibilidades de jugar", destacó el entrenador.

En el mismo sentido, el DT habló de la importancia de contar con un grupo fuerte: "Uno el partido lo va mirando según lo que el equipo necesite, estamos abiertos a todo. Lo de no repetir formaciones es anécdótico, porque pensamos que algunos jugadores pueden adaptarse más. Vi a Brasil también que cambió a Everton, no tiene a Casemiro y ayer jugó con Allan y con Arthur, la virtud está en creer que todos nos pueden aportar".

Ante la consulta sobre la relevancia de Franco Armani, analizó: "Los arqueros están para atajar, hoy tuvo una buena, el otro día también. nos pone contentos de la misma manera que los otros en su puesto, que podrían jugar tranquilamente. Cuando un jugador de campo juega bien no se lo reconoce tanto como un arquero, cada uno tiene su rol".

También, el técnico se refirió al momento que atraviesa su ciclo: "Estamos satisfechos con nuestro trabajo porque se ve mejoría, una identidad de jugadores, una camada importante que ya tiene casi una Copa América encima, que antes de venir acá tenía menos roce internacional, y ahora tiene la chance de jugar una semifinal, y a eso apostábamos. Estamos tratando de construir algo de cara a lo que viene".

Además, descartó que la localía constituya un factor determinante en favor de la Verdeamarela: "Nos preocupa que sea Brasil. Es un rival importante, pero nosotros creo que damos un plus. Vamos a hacer nuestro partido y a competir como venimos haciéndolo. Con el tema del VAR y tantos ojos mirando un partido, es difícil que suceda algo. Años atrás era más probable que sucedan cosas, ahora no nos preocupa, es todo mucho más limpio".



"Hay que tomarlo no digo como un partido más, pero sí como una semifinal de Copa América, sea Brasil, Colombia, Urugauy , Chile, hay que jugarlo de la misma manera, sin pensar que tenemos a nuestro máximo rival enfrente, porque eso agranda toda la leyenda, y en realidad vamos a jugar un partido de fútbol, tratar de hacer nuestro juego y brindar un espectáculo, ojalá que a nuestro favor", advirtió.

Consultado por el rendimiento de Messi, Scaloni destacó que es "un aporte esencial" para el plantel.

Acerca del nivel de Rodrigo De Paul y Marcos Acuña, indicó: "Son chicos que van en un camino ascendente, Rodrigo además de ser un gran jugador tiene un espíritu de grupo importante, y el Huevo con nosotros siempre jugó, en una posición o en otra. Es un chico que regala humildad, agacha la cabeza y donde le digas que tiene que jugar va a jugar".

Volviendo sobre el análisis de Brasil, Scaloni repasó: "Desde que lo enfrentamos en Arabia no cambió mucho su manera de jugar, es un 4-2-3-1, a veces un 4-3-3 un poco mentiroso con Coutinho haciendo la media punta. Ahora tienen a Everton, una aparición muy buena, ante la baja de Neymar es el jugador a tener en cuenta. Creo que podemos ponerlo en dificultad, va a ser un partido muy bonito, lo plantearemos para intentar ganarlo".