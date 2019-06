Conforme. Así se retiró el DT de la Selección, Lionel Scaloni. Dijo que no cambiará demasiado con respecto a los que comenzaron ayer.



Conforme. Lógicamente que el rendimiento de su equipo ayudó para que el entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni terminara la noche con una gran sonrisa. Lo cierto es que el santafesino se mostró satisfecho tras la goleada ante Nicaragua y consideró que "la solidez" colectiva será clave para sus aspiraciones en la Copa América.

"Es evidente que tenemos grandes jugadores, sobre todo en la ofensiva. Si somos sólidos, entonces vamos a estar bien", dijo Scaloni apenas finalizado el encuentro amistoso en el Estadio del Bicentenario. "Esta fue la vez que más tiempo tuvimos para trabajar con todo el plantel. Trabajamos con una idea y todos, los que salen de titulares o los que tienen que entrar, saben cómo queremos jugar. Eso es importante y me quedo con eso".

El entrenador, que el jueves en conferencia adelantó que la formación titular de ayer no significaba que fuera la del debut en la Copa ante Colombia, continuó demostrando ese conformismo con esos once de arranque: "No voy a cambiar demasiado. Los jugadores son estos, y si hay cambios no serán más de dos o tres -dijo-. Los esquemas con tantos jugadores ofensivos o de buen pie, como este al que apostamos, dependen de saber ubicarlos. Después, todo fluye".

El DT que ya adelantó que en enero del año próximo llegará a San Juan para vivir la Vuelta Internacional a San Juan, expresó cómo se dio el encuentro desde el inicio: "Los muchachos empezaron muy tranquilos, con el componente emocional de saber que dentro de poco se jugará lo importante, después se fueron soltando y terminaron redondeando un buen partido. Estamos confiados para la Copa América -concluyó-, terminaron todos bien y todos los jugadores del plantel están muy bien predispuestos".

Con respecto a la ausencia de Ángel Di María, uno de los históricos de la Selección, Scaloni explicó: "Di María es un jugador interesante como el resto, lo estoy preservando para tenerlo en las condiciones óptimas y fue una decisión mía y que estaba charlada", comentó. Por último, el DT eligió dos momentos del choque: "Los últimos diez minutos del primer tiempo y parte del segundo tiempo con el ingreso de los jugadores que lo hicieron bien, lo importante es que tenemos buen banco y eso me deja tranquilo", cerró.

> Feliz

Lautaro Martínez anotó dos goles en la goleada ante Nicaragua y luego de la misma sostuvo que "es importante para todo el grupo un resultado como este, pero tenemos claro que el verdadero objetivo lo jugamos en Brasil. Me voy feliz por la producción de todos, no solamente lo mío en particular".

> De estreno

El arquero de Boca, Esteban Andrada, tuvo un momento particular anoche en el camino al campo de juego antes del partido. Es que se observó que el cuidapalos tenía en su espalda una etiqueta que remarcaba lo nuevo de la indumentaria. Luego, alguien le avisó y entonces se sacó ese pequeño "detalle".