La decisión de Lionel Scaloni de seguir en la Selección Argentina después del Mundial recibió críticas de varios colegas, entre ellos de Sebastián Beccacece, quien también formó parte del cuerpo técnico en Rusia. Pero el actual DT de la Albiceleste le resta importancia a ese debate: "Se abrieron los caminos y nada más", dijo en diálogo con La Tercera.

"Después del Mundial, él iba a dirigir el Sub 20 de L'Alcudia y yo estaba en el cuerpo técnico. Pero al final, él dijo que no y me informó que lo iba a dirigir yo. Ahí le contesté que no había ningún problema. Unos días más tarde, Sampaoli acuerda la rescisión de su contrato. Y como yo tenía la intención de seguir en la AFA, le dije que me gustaría quedarme, porque me habían dado la chance de dirigir la Sub 20. Me dio el ok y listo. Eso sí, a partir de ahí, no volvimos a hablar", explicó Scaloni.

Meses atrás, Beccacece había dicho que "cuando uno llega de la mano de alguien es importante poner punto final". También se sumó Ricardo La Volpe, quien dijo que si él fuera Sampaoli le hubiese dicho que era "un mala leche".

"Le estaré eternamente agradecido; me dio la oportunidad de dirigir", explicó Scaloni. Además, analizó la participación de la Selección en el Mundial: "Yo creo que nunca encontramos el equipo. Esa es la realidad. Nunca el equipo se sintió cómodo dentro de la cancha. Fue evidente. Si hay algo para destacar es que se intentó de todas las maneras y que hubo mucho trabajo. Pero notábamos que el equipo no daba señales. Y se terminó como se terminó".