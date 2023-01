Mientras disfruta de unos días de descanso en Mallorca, su lugar de residencia en España, Lionel Scaloni dio sensaciones positivas de cara a la renovación de su contrato con la Selección Argentina, un tema que será tratado dentro de unos días, cuando hacia el final de enero viaje a Buenos Aires para reunirse con Claudio Tapia y definir su futuro.

En una entrevista con Radio Calvia, Scaloni fue consultado por su futuro profesional y fue claro en la respuesta: "Hoy estoy contento donde estoy", afirmó en referencia a su presente en la Selección Argentina, donde acaba de consagrarse campeón del Mundial de Qatar 2022, quedando en la historia no solo del fútbol de nuestro país sino del mundo.

"Esta es mi zona de confort, de tranquilidad, donde vengo a descansar y a disfrutar de la familia", le contó Scaloni al periodista Jaime Mora, de la emisora municipal de Calvià. El DT argentino charló casi media hora con la radio española sobre cómo fue la conquista en Qatar 2022: "Poco a poco me voy dando cuenta de lo que se consiguió. Me quedo con la manera en la que se consiguió, con la euforia de la gente, con los valores que transmitimos... Más allá de cualquier triunfo, el resultado final es que todo el mundo estaba contento y que unimos a un país, que es lo fundamental".

"Yo creo que Lio Messi puede jugar el próximo Mundial, para nosotros sería muy bueno", declaró Scaloni.

"Desde que decidí entrenar, allá por 2011 cuando empecé el curso de entrenador, sabía que me gustaba y que este tenía que ser mi trabajo. Cuando uno no puede seguir jugando dentro de una cancha, lo primero que busca es estar ligado al fútbol y qué mejor que ser entrenador", explicó el DT sobre su inusual inicio de carrera, que lo tuvo en lo más alto del fútbol mundial en su primera experiencia.

En tanto, sobre tener experiencia en clubes después de dejar la Selección, Scaloni indicó: "Ya veremos en el futuro pero lógicamente las puertas siempre están abiertas para dirigir, porque para eso trabajamos y para eso decidí ser entrenador".

Más allá de la tentación que podría significar convertirse entrenador de los grandes clubes de Europa, el DT de la Selección reconoció: "El Depor ya todos saben que fue el club que me abrió las puertas, donde me hice como persona y jugador, donde disfruté los mejores años. En Mallorca es donde resido, donde tengo mi familia, donde se vive de una manera diferente a otros lugares, muy tranquilo. Por qué no pensar en algún día estar en alguno de estos dos lugares porque es donde realmente uno está cómodo".