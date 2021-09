Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló esta tarde con Líbero, el programa de las tardes de TyC Sports, antes de la nueva triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La nueva lista de convocados, la lesión y el primer gol de Lionel Messi en PSG, el posible partido contra Italia, la lesión de Sergio Agüero en Barcelona y la "Scaloneta" fueron algunos de los tópicos que tocó el DT.

Los motivos por los que Lionel Scaloni convocó igual a Exequiel Palacios y Paulo Dybala, ambos lesionados

"Esas son ganas de querer estar hasta la hora en que salga el vuelo chárter. Tienen que estar en las condiciones mínimas para venir y eso a mí me encanta".

Selección Argentina: qué pasará con los jugadores de la Premier League para las próximas Eliminatorias Sudamericanas

"Sí, estarán seguro, no tengan dudas. La primera vez que nos pasó no sabíamos para dónde mirar".

La imagen que dejó Lionel Messi desde el piso en la barrera de PSG

"Eso implica que quiere ganar. Va a ser lo que sea, si se tiene que tirar o incluso ir al palo. Es un ganador nato y va a hacer lo que sea para que el equipo gane. La realidad es que verlo así lo único que hace es agigantar lo que es. Además de ser el mejor de todos, va a dejar un legado a todos estos pibes. Lo más importante es que él quiera seguir ganando".

Las dudas por el 5 en la Selección Argentina

"Hace rato que no jugamos con un 5 adelante de la defensa. Esa figura a lo mejor la veremos en algunos partidos, pero últimamente no lo estamos haciendo. Hasta en algún partido no pueden jugar ni Leandro Paredes ni Guido Rodríguez. No es que no la usamos, sino que no la necesitamos".

Lo que le dijo Lionel Scaloni a Ángel Di María tras el Mundial de Rusia 2018

"Cuando en 2018 termina el Mundial, yo tenía relación con la mayoría de los jugadores y lo que le dije a él era que no tenía que bajarse de la Selección. Muchos decidieron decir públicamente que no seguían. Le dije algunas cosas emocionantes porque las sentía y porque cuando hablo no tengo por qué mentir. Eso los jugadores lo tienen bastante claros. Él tenía cosas para darle al equipo todavía. Lo importante es que él se sienta importante y con esa sensación de libertad de poder salir a la cancha y tirar un caño o una gambeta, eso que a él lo hizo grande. Eso lo volvió a tener y para nosotros es importante".

La reacción de Lionel Scaloni cuando le cantan "La Scaloneta"

"Yo quiero que la Scaloneta siga estando cuando se tuerza el resultado. No somos invencibles ni mucho menos porque puede pasar. La gente está identificada y está feliz por ver a estos chicos jugar. Nosotros recién ahora nos damos cuenta todo lo que ha impactado en la gente. Me emocionó la ovación en el Monumental".

Lo que piensa Lionel Scaloni sobre la suspensión del partido contra Brasil

"Los que actuamos con naturalidad fuimos nosotros. Yo puse el equipo, nadie me dijo que no podían jugar. Conmebol avaló hasta el último momento que podían jugar. Esto olía mal de arranque. Estoy convencido de que el fallo que sea no vamos a seguir perjudicados".

La lesión de Sergio Agüero en Barcelona y el puesto de 9 en la Selección Argentina

"Hoy tuvimos una charla con el cuerpo técnico. Es un momento importante para él y todos los jugadores. Necesitamos que estén bien y con continuidad. Es un jugador que nosotros queremos, siempre ha estado. Pero es evidente que necesitamos que estén en actividad y él está teniendo algunos problemas. Ahora se está entrenando, esperemos que juegue para que me ponga en un aprieto. Ahora se lesionó Dybala y a nosotros nos jode porque queremos que estén bien".

Las locuras de Emiliano Dibu Martínez en el arco de la Selección Argentina

"No sabíamos todo lo que iba a generar en los penales. Fue algo nuevo, pero más allá de lo que hizo, él atajó todos los penales. Forma parte de su personalidad, nosotros miramos el aspecto puramente deportivo. Hoy está en un buen nivel. Si sigue así no hay ningún problema y sino atrás están sus compañeros aportando. Juega en lo psicológico lo que hace, no debe ser fácil, yo nunca me encontré en esa situación. Los nervios juegan y él demostraba mucha tranquilidad".

El abrazo entre Lionel Scaloni y Messi tras conquistar la Copa América

"La intención era quedarme al costado del campo con el cuerpo médico, pero la emoción me invadió y me lo encontré de frente. Impacta tanto lo que él genera, la felicidad era doble. Verlo feliz era ver feliz a todo un país atrás. Hemos tenido durante la Copa situaciones particulares feas, él lo sabía, pero al final se dio. Son cosas personales que me pasaron a mí con la familia. Es un abrazo un poco de alegría, de descarga y un montón de cosas. Quedará para siempre".

Por qué Lionel Scaloni cambia constantemente el equipo en la Selección Argentina

"Me interesa que todo el mundo entrene a tope y que piensen que cualquiera puede jugar. Yo pienso que todos los partidos no son iguales. En alguno a lo mejor necesitas un tipo de lateral o un mediocampo distinto. No se puede jugar siempre de la misma manera y con los mismos jugadores. Entendieron que el equipo no perdía su esencia de juego. El nivel es muy parejo, sería muy injusto decir que tengo un 11 titular. Respeto al que no lo entiende, pero eso tiene que ser así. Hoy, el único titular es Messi".

La recta final de la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas

"Hoy, ninguna selección del mundo se atrevería a decir que es favorita a algo, ni Francia. Hoy podemos competir de igual a igual. Grandes selecciones en el Mundial quedaron en el camino y después ganó alguna que pasó raspando, como Italia en 2006 y Francia en 2018".

El posible partido entre la Selección Argentina e Italia

"Todos saben que nos gustaría jugar contra los mejores. La última vez que jugamos con un europeo fue Alemania y fue una prueba muy buena. Ojalá se pueda dar, que sea oficial porque a nosotros nos interesa. La suerte que tenemos es que la mayoría de los jugadores compiten a esos niveles y eso ayuda. Nos gustaría jugar contra una selección fuerte porque veríamos dónde estamos parados. El calendario está dado de una manera que poco podemos hacer".

El rendimiento de Lionel Messi en PSG

"Un equipo que tenga a Messi tiene que tener jugadores de buen pie al lado. No podés tener a 10 que solo quieran tener la pelota y que ninguno sea vertical. Nosotros los tenemos y optamos que la mejor opción es esa. No siempre se puede tener los 90 minutos la iniciativa. El City era dueño del partido, pero lo ganó el equipo que fue más contundente".

Scaloni no duda: "Conmigo, Messi va a jugar siempre"

"Conmigo Leo va a jugar siempre y cuando no lo haga es porque no lo veo en condiciones. En eso no tenemos ningún problema. Es obvio que hay momentos, pero todo se habla. Yo soy del pensamiento que tiene que estar siempre, es inamovible. Nos respetamos y eso es lo más importante. En algún momento pensé que tenía que ir al banco con Paraguay, pero decidí que juegue. Para arriesgar un jugador 35 minutos, prefiero que salga desde el inicio".

La lesión y el primer gol de Lionel Messi en PSG

"Lo vi bien, un buen partido del PSG. Leo hizo un buen partido e hizo un gran gol. Estamos contentos por eso. Estamos en contacto permanente. La información era que necesitaba un par de días de recuperación y ayer jugó normal. No volvimos a hablar después del partido. Él terminó bien y eso es lo más importante".