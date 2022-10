El director técnico Lionel Scaloni presentó ayer ante la FIFA una nómina preliminar ampliada, con más futbolistas de los previstos originalmente, para definir a futuro los 26 nombres con los que disputará el Mundial Qatar 2022, programado del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

En la cuenta regresiva de la competencia, a sólo 32 días del debut ante Arabia Saudita en el Estadio Lusail, el entrenador nacional incluyó 48 futbolistas en uso del derecho concedido por el reglamento de la competencia que permite la disposición de hasta 55 jugadores.

A diferencia de otras federaciones, como la de Uruguay o Polonia, por caso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reservó la libertad de hacer pública la preselección que significó el primer recorte de cara a la lista final que deberá presentarse el 14 de noviembre como fecha límite.

Novedad. El delantero Giovani Simeone estuvo en la lista de 48 futbolistas que presentó Scaloni a la FIFA.

Scaloni consideró para esta nómina a los futbolistas que transitan la recuperación de lesiones severas a la espera de sus evoluciones para tomar la decisión más cerca del plazo para registrar el plantel que viajará a la Copa del Mundo.

Más allá de la lista preliminar enviada ayer a la FIFA, Scaloni ya avisó que la definitiva no tendrá grandes sorpresas, por lo que trabaja sobre la base de un universo de 30 futbolistas habituales en las convocatorias más recientes. Por esto, aparece como ´novedad' la inclusión del hijo del 'Cholo' Simeone, Giovani Simeone, quien se encuentra en el Nápoli, de Italia. Acaso, sea una manera de demostrarle al exdelantero de River que lo tiene en la mira el cuerpo técnico luego que afirmara hace un mes que "no sé qué hacer para que me vean en la selección". Quizá Scaloni lo piense para el post Qatar donde tiene casi sellada su continuidad en el banco.

Futuro

Argentina debutará en el Mundial el martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita a las 7 en el Estadio Lusail. El segundo partido del Grupo C, ante México, el sábado 26 a las 16; cerrará su participación en la primera fase frente a Polonia, el miércoles 30 en el Estadio 974, a las 16.