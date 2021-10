El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, confesó que no atraviesa "una situación familiar buena", lo que le impide "pensar en el Mundial (Catar 2022)", de cara al cual su equipo quedó cerca de clasificarse después de la reciente triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

"No estoy para pensar en el Mundial, no me interesa en absoluto. Lo primero que quiero es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia", declaró el entrenador en un pasaje de la conferencia de prensa virtual posterior a la victoria sobre Perú en el Monumental.

"No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial, me quiero ir, fueron muy duros estos meses. No quiero saber más nada, hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante", admitió Scaloni.

El seleccionado argentino volverá a jugar el mes próximo, el 11 de noviembre ante Uruguay y el 16 con Brasil.

La llegada de Lionel Scaloni a la dirección técnica del seleccionado argentino rompió con uno de los códigos silenciosos del fútbol: aquel que marca que todo integrante de un cuerpo técnico se va cuando la cabeza del grupo deja su lugar. Eso no pasó cuando Jorge Sampaoli, peleado con todos los referentes del plantel que afrontó el Mundial de Rusia 2018, se marchó después de la eliminación con Francia en los octavos de final y de una actuación general al borde del papelón. Scaloni, sin experiencia como entrenador principal, sólo se perfilaba para quedar en la Sub 20 pero en cambio quedó firme como DT de la mayor.

Catar está muy cerca

Argentina suma 25 puntos -tiene pendiente la resolución del partido suspendido con Brasil, que en principio se le daría ganado en noviembre- y le saca nueve unidades a Uruguay (16), actualmente en zona de repechaje, cuando restan 18 (seis partidos) por disputar.

Es decir, si la FIFA falla en favor de Argentina, como se rumorea y confían en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la ventaja incluso será más grande (12) con la "Celeste", a la que visitará en Montevideo durante la próxima doble jornada de noviembre.

Para asegurar su boleto al Mundial 2022, sin depender del fallo de la FIFA, Argentina necesita ganar sus dos próximos partidos y que se den dos de las siguientes posibilidades: que Uruguay no le gane a Bolivia en La Paz en la fecha 14; que Colombia o Ecuador no ganen ninguno de sus dos partidos o que Chile no se imponga en sus dos compromisos. En comparación con las anteriores clasificaciones, desde el camino al Mundial de Francia 1998, cuando se implementó el sistema de todos contra todos a dos vueltas, le debiera alcanzar igualmente -sin mirar la posición final-, con 30 puntos o más.