Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado argentino, catalogó a Lionel Messi como "patrimonio del fútbol mundial", tras los cinco goles del rosarino en la goleada de esta tarde por 5 a 0 ante Estonia.



"Messi es patrimonio del fútbol mundial, no sólo de Argentina. El día que no juegue más lo vamos a extrañar", declaró en conferencia de prensa.



"Ojalá que siga jugando y que todo el mundo lo pueda disfrutar porque es un placer verlo", continuó sobre el jugador nacido en la ciudad santafesina de Rosario.



"No me quedan palabras para describirlo, por todo lo que genera. Es un placer tenerlo en el grupo y entrenarlo", añadió sobre la "Pulga" que esta tarde alcanzó los 86 tantos con el seleccionado argentino.



El DT del representativo nacional, además analizó la goleada ante Estonia, triunfo que le permitió llegar a los 33 encuentros invictos. "En el primer tiempo no estuvimos del todo bien. ellos se metieron atrás, no encontramos los espacios y en el segundo mejoramos, hicimos cambios posicionales, se abrió el partido y fue diferente". dijo.



"Afrontamos el partido como siempre, a pesar que era uno de los "no complicados" y eso lo mejor", siguió en referencia al seleccionado de Estonia, que se ubica en el puesto 110 del ranking de la FIFA.



Scaloni, de 44 años, también habló sobre la renovación de jugadores de la selección con miras al próximo mundial de Catar.



"La idea es darle la camiseta de la Selección otros jugadores que entrenan y juegan de igual de bien que los demás. Estoy contento con el aporte de todos", sentenció.



El exfutbolista campeón del mundo Sub 20 con Argentina en el mundial de Malasia 1997, por último, habló sobre las chances de su equipo de cara al próximo certamen ecuménico.



"Ahora empezará la cuenta regresiva para todas las selecciones. Estamos bien, al igual que las otras selecciones, ni más ni menos favorita", opinó.



"Nosotros confiamos en nuestras posibilidades, pero sabemos que el fútbol actual está difícil y no hay que creerse que está todo hecho ni que somos imbatibles y mucho menos en un mundial", continuó.



"Sabemos que un partido malo te puede dejar afuera de un mundial, por eso lo importante es afrontar los partidos de la mejor manera. El fútbol a veces es ingrato y te puede dar o no, pero lo importante es cómo jugarlo, cómo ganar y también cómo perder", concluyó Scaloni.