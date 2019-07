De a poco, Lionel Scaloni empieza a armarse como entrenador y va aprendiendo varias cuestiones para manejarse en su cargo. Pero más allá de las cuestiones tácticas, el oriundo de Pujato también está encontrando distintas formas de responderle a la prensa y hasta de desorientar a los técnicos rivales. Eso lo viene dejando en claro desde la previa del segundo partido de la Copa América, contra Paraguay, cuando decidió por primera vez no confirmar el equipo con anticipación.

La cuestión es que de cara al clásico con Brasil en semifinales, en el que sin dudas será el encuentro más importante en su corta carrera en el banco de suplentes, Scaloni se animó a dar una pista entre tantas incógnitas y confirmó a Sergio Agüero como el único que tendrá un lugar asegurado.

"Juega Agüero, lo digo porque leí que es duda, que quede claro", expresó. Y después apostó, con una broma, cuando le pidieron más confirmaciones: "Ni Messi está confirmado".





Además, transmitió optimismo. Le recordaron que se va a jugar en el Mineirao, el estadio en el que Brasil cayó 7 a 1 ante Alemania en el Mundial 2014, también por semi. Y reaccionó así: "No soy quién para decir algo del 7 a 1 de Alemania. No voy a hacer sangre de donde no debo hacerlo. Que el hincha argentino se quede tranquilo, se va a sentir identificado con el equipo ante un rival difícil, vamos a hacer el partido que tenemos que hacer y que la gente se sienta orgullosa".

También, descartó que defina la alineación del equipo en función del rival. "Siempre cuando hacemos una modificación o creemos que hay que hacerla es pensando en lo mejor para nuestro equipo. Todo lo que hagamos es pensando en nuestro equipo, en lo mejor para nosotros. En eso estamos. La alineación no la tengo confirmada".

Sobre el rival de este martes (21.30), dijo: "Es evidente que Brasil está en una situación importante, con jugadores que vienen jugando juntos, con un entrenador que está hace mucho. Eso le da ventaja a Brasil. Creemos que podemos hacerlo bien, pero los números están ahí. Ellos son un gran equipo, juegan en su casa, su Copa América. Intentaremos ponérselos difícil, pero los números están ahí".