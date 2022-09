Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo que hoy se desempeñó como titular en la victoria sobre Jamaica por 3-0, contó que el técnico del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, le dijo a los integrantes del plantel “que tiene muy difícil” la elección de los 26 integrantes definitivos para el Mundial Qatar 2022.



“El técnico (Scaloni) nos dijo que tiene muy difícil la elección. Porque no hemos sido 24, 25 en cada convocatoria. Somos 30 o 32 que estamos rindiendo en un nivel muy parejo”, reveló el exjugador de Independiente y Banfield, una vez concluido el amistoso en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, el penúltimo ensayo previo al comienzo de la cita ecuménica, en noviembre venidero.



El actual marcador de punta del Olympique Lyon francés sostuvo que la victoria ante el conjunto caribeño sirvió para que “el equipo termine como tenía que terminar” este ciclo preparatorio.



“Estamos bien, con ganas de que llegue el momento del Mundial. Pero ahora viene el momento en el cual el entrenador debe resolver el tema de la lista final”, manifestó el defensor bonaerense, de 30 años.



“Lionel (Scaloni) nos dijo que será difícil la elección y que aquel que no integre la lista será una injusticia. Porque el equipo está en un muy buen nivel”, expresó en relación a un conjunto albiceleste que acumula un invicto de 35 partidos.



Argentina debutará en la Copa del Mundo Qatar 2022 el martes 22 de noviembre enfrentando a Arabia Saudita, en partido correspondiente al grupo C, que se jugará en el estadio Lusail, de la ciudad de Doha.