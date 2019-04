Lionel Scaloni fue noticia. Y nada tiene que ver con su puesto como director técnico de la selección argentina, que en un par de meses competirá en la Copa América 2019, en Brasil. En Mallorca, en las adyacencias del establecimiento educativo donde va uno de sus hijos, fue atropellado por una auto cuando se encontraba realizando una rutina física andando en bicicleta.

Sin lesiones severas, solo algunas escoriaciones en la cara y con unos puntos de sutura, Scaloni fue dado de alta del Hospital Universitario Son Espases, luego de un par de horas de ser atendido. De regreso a su casa, el entrenador de Argentina contó lo sucedido.

"En el estacionamiento del colegio de mi hijo, dio un coche para atrás. Yo venía en la bici y lo choqué. Me abrí un poco la cabeza, me dieron algunos puntos pero ya estoy bien. Ya estoy yendo para mi casa, no pasa nada", relató Scaloni en comunicación con el noticiero matutino de Telefe.

El hecho se viralizó rápidamente por las redes sociales y la preocupación por el estado de salud del DT de la Selección llegó a todas partes del mundo sobre todo impactó en la comunidad argentina y española, donde Scaloni es conocido luego de haber jugado durante ocho temporadas en el Deportivo La Coruña (1998-2006), en el Racing de Santander (2006-2007) y en el RCD Mallorca (2008-2009), la ciudad elegida por el ex futbolista para que su familia resida.

Es por eso que, después de cara gira que realiza la selección por Europa para disputar amistosos, Scaloni suele permanecer varios en España, ya que posee una casa en Toro (municipio de Calviá), a pocos kilómetros de donde sufrió el accidente.

El actual entrenador de Argentina fue ratificado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, a principios de diciembre del año pasado, después que el ex ayudante de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia siguiera ligado a la Asociación del Fútbol Argentino como entrenador del seleccionado Sub 20.

Después del triunfo con la selección juvenil en el reconocido torneo de la Alcudia, y sin técnicos disponibles para asumir el cargo en la Mayor, Tapia lo eligió para que dirija al conjunto nacional en los amistosos ante Guatemala y Colombia en Estados Unidos.

Gracias a los buenos resultados, y con la idea de renovar el plantel que había quedado eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia, siguió al frente del equipo en la ventana FIFA de octubre en las que enfrentó a Irak y Brasil. Un mes después, Argentina jugó dos amistosos más ante México en suelo nacional, en los que sumó dos victorias. Eso le bastó a Scaloni para ser confirmado en el banco del seleccionado rumbo a la Copa América en Brasil.