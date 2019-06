Ilusionados. Así se mostraron todos en la tarde de ayer. La Selección de Messi y compañía tiene aguante en San Juan.

Es sabido que Lionel Scaloni no termina de convencer al paladar futbolero y ese fue otro de los puntos en común entre los entrevistados. La mayoría mostró apatía para el entrenador, pero sí confían en que el equipo pueda responder desde adentro de la cancha. Néstor Cano expresó: "Quizás no tiene la experiencia necesaria, es un técnico joven pero habrá que ver cómo lo hacen los jugadores. Esta es una Copa rara, especial. No la ganó Maradona, Pelé, el "Pibe" Valderrama, Iván Zamorano, José Luis Chilavert, Marcelo Salas, todavía no la gana Messi y Neymar tampoco, creo que los partidos hay que jugarlos, no interesa quién sea el DT", opinó el periodista de Radio La Voz. Ariel Videla mostró su disconformismo con el entrenador: "No me gusta pero tengo la esperanza porque está junto a Aimar y son chicos que estuvieron con Pekerman, por ahí pueden traer ideas. No me gustaron los partidos que vi pero hay que darle tiempo porque no tuvo tiempo para trabajar", expresó. "Me hubiese gustado Gallardo. Pero Scaloni está bien rodeado por Aimar y Samuel, que tienen experiencia en la selección, han sacado buenos resultados con los seleccionados juveniles, ojalá que les vaya bien" aportó por su parte el árbitro Gabriel González, mientras que Rosana Mangue dijo que es fundamental darle tiempo al santafesino: "Es un técnico joven que se merece una oportunidad. Quizás no tiene la experiencia que todos hubiésemos querido pero hay que darle tiempo".

No encaja. Lionel Scaloni, DT del seleccionado nacional, no convence en el ambiente deportivo local.

Ausentes con aviso

Quienes no pudieron asistir a la entrevista fueron el periodista de Telesol Alejandro López y el director técnico Raúl Antuña, quienes habían confirmado su asistencia pero por razones personales y laborales, se disculparon por no poder asistir. Entre los presentes, los primeros en llegar fueron Acevedo, Román y Sillero.

Cargada

11 El último en llegar a la entrevista fue el locutor Ariel Videla y ahí sí "hay equipo" bromearon los entrevistados mientras esperaban la sesión de fotos en Plaza 25.

Cada uno en lo suyo

El boxeo y el ciclismo: preparativos y viajes en la mira

Si bien el tema en cuestión fue la Selección argentina y la Copa América que comienza hoy para la Albiceleste, también primó en cada uno de los entrevistados, sus objetivos personales en sus deportes. Por ejemplo las campeonas mundiales de boxeo están en plena preparación para defender sus respectivos títulos. Si bien resta confirmar, es casi un hecho que ambas pelearán en la misma velada a fines del mes próximo, por lo pronto Román viajará mañana a Buenos Aires para continuar con su preparación. También viajará hacia allí la ciclista Maribel Aguirre quien concentrará junto a la Selección argentina apuntandole a los Panamericanos en Lima. Distinto el caso de Nicolás Naranjo, quien viene recientemente de su "Luna de miel" y en búsqueda de carreras.



Para ellos no existe otra cosa que no sea el fútbol

Los tres están estrictamente vinculados con el deporte de la redonda. El cordobés Federico Acevedo, quien prácticamente es un sanjuanino más, retornó a la provincia este año para jugar en Unión de Villa Krause y con su título de entrenador en mano, también encara un nuevo desafío: dirigir las categorías formativas en el Azul. Ya tiene experiencia ya que en su paso por Desamparados, se dio tiempo para ser DT de El Globo. En tanto que el "Petinato", ex jugador de Sportivo, hoy volvió a calzarse los cortos para jugar en el equipo de veteranos del Víbora, contó de la felicidad por haberle ganado el clásico a San Martín la fecha pasada. En tanto que Gabriel González, arbitro nacional, también participó de la charla de fútbol y bromeó sobre partidos en el que le tocó dirigirlos.



Periodistas con la camiseta bien puesta

Una de las leyes básicas en el periodismo deportivo es la imparcialidad a la hora de opinar, pero claro, si de la Selección argentina se trata, el fanatismo no puede quedar de lado. Por eso ellos son especialistas para hablar del tema y por eso hicieron un parate en sus actividades diarias para ser parte de la entrevista. Néstor Cano salió antes del programa de la siesta en Radio La Voz y apenas terminada la cita partió para no llegar tarde al programa de las 19. Rosana Mangue también dejó de lado sus tareas para participar y llegó acompañada por su hija Maribel Aguirre, el tiempo no fue un problema para Javier Sillero quien justamente ayer tenía su jornada libre. Mientras que el locutor y productor Ariel Videla apenas terminó la nota partió rumbo a Mendoza donde tenía que trabajar por la noche.